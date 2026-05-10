Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник
Чемпионат Бельгии
Генк
10.05.2026 20:15 – FT 3 : 0
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
10 мая 2026, 22:40 | Обновлено 10 мая 2026, 22:43
36
0

Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник

Хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло

10 мая 2026, 22:40 | Обновлено 10 мая 2026, 22:43
36
0
Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Вечером 10 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Андерлехта Данил Сикан вышел на замену в конце игры, сыграл 7 минут компенсированного времени и получил горчичник в матче против Гента (1:1).

Сент-Жилуаз дома обыграл Мехелен (3:0) и вплотную приблизился к Брюгге (49 очков против 50).

В турнире второй шестерки украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло против Генка (0:3)

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (50 очков), Сен-Жилуаз (49), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (29), Мехелен, Гент (по 27).

Чемпионат Бельгии, 10 мая 2026

Гент – Андерлехт – 1:1

Голы: Дюверн, 44 – Леонардо Лопес, 11 (автогол)

Сент-Жилуаз – Мехелен – 3:0

Голы: Биондич, 11, Айт Эль-Хадж, 61, Фусейни, 90+1

Антверпен – Шарлеруа – 0:1

Гол: Титрауи, 41

Генк – Вестерло – 3:0

Голы: Бибу, 64, Мирисола, 69, Ито, 84

Турнирные таблицы

По теме:
Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Прыжок к чемпионству. Брюгге с яркой игрой упрочил лидерство в Бельгии
Стало известно, где Сикан продолжит карьеру
чемпионат Бельгии по футболу Даниил Сикан Сергей Сидорчук Гент Андерлехт Юнион Сент-Жилуаз Мехелен Антверпен Шарлеруа Генк Вестерло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10 мая 2026, 10:04 0
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»
Футбол | 10 мая 2026, 22:27 0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»

Бывший игрок киевлян – об англичанах и шотландцах

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10.05.2026, 13:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Футбол | 10.05.2026, 18:55
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10.05.2026, 06:44
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32
Бокс
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем