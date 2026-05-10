Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник

Вечером 10 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.

Украинский форвард Андерлехта Данил Сикан вышел на замену в конце игры, сыграл 7 минут компенсированного времени и получил горчичник в матче против Гента (1:1).

Сент-Жилуаз дома обыграл Мехелен (3:0) и вплотную приблизился к Брюгге (49 очков против 50).

В турнире второй шестерки украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло против Генка (0:3)

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (50 очков), Сен-Жилуаз (49), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (29), Мехелен, Гент (по 27).

Чемпионат Бельгии, 10 мая 2026

Гент – Андерлехт – 1:1

Голы: Дюверн, 44 – Леонардо Лопес, 11 (автогол)

Сент-Жилуаз – Мехелен – 3:0

Голы: Биондич, 11, Айт Эль-Хадж, 61, Фусейни, 90+1

Антверпен – Шарлеруа – 0:1

Гол: Титрауи, 41

Генк – Вестерло – 3:0

Голы: Бибу, 64, Мирисола, 69, Ито, 84

Турнирные таблицы