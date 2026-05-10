Итоги дня в Бельгии. Сикан сыграл 7 минут за Андерлехт и получил горчичник
Хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло
Вечером 10 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.
Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.
Украинский форвард Андерлехта Данил Сикан вышел на замену в конце игры, сыграл 7 минут компенсированного времени и получил горчичник в матче против Гента (1:1).
Сент-Жилуаз дома обыграл Мехелен (3:0) и вплотную приблизился к Брюгге (49 очков против 50).
В турнире второй шестерки украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло против Генка (0:3)
Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (50 очков), Сен-Жилуаз (49), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (29), Мехелен, Гент (по 27).
Чемпионат Бельгии, 10 мая 2026
Гент – Андерлехт – 1:1
Голы: Дюверн, 44 – Леонардо Лопес, 11 (автогол)
Сент-Жилуаз – Мехелен – 3:0
Голы: Биондич, 11, Айт Эль-Хадж, 61, Фусейни, 90+1
Антверпен – Шарлеруа – 0:1
Гол: Титрауи, 41
Генк – Вестерло – 3:0
Голы: Бибу, 64, Мирисола, 69, Ито, 84
Турнирные таблицы
