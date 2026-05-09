  Прыжок к чемпионству. Брюгге с яркой игрой упрочил лидерство в Бельгии
09 мая 2026, 23:43 | Обновлено 09 мая 2026, 23:48
Прыжок к чемпионству. Брюгге с яркой игрой упрочил лидерство в Бельгии

Сент-Жилуаз отстает на 4 очка, но имеет игру в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Вечером 9 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.

Брюгге дома переиграл Сент-Трюйден (2:0) и упрочил лидерство. Сент-Жилуаз отстает на 4 очка, но имеет игру в запасе.

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (50 очков), Сен-Жилуаз (46), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Мехелен (27), Гент (26).

Чемпионат Бельгии, 9 мая 2026

Брюгге – Сент-Трюйден – 2:0

Голы: Тресольди, 13, Форбс, 52

Другие матчи игрового дня

  • Беерсхот – Ломмел – 1:3
  • Зюлте-Варегем – Дендер – 2:1
  • Ла-Лувьер – Серкль Брюгге – 4:1

Николай Степанов
