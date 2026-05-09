Прыжок к чемпионству. Брюгге с яркой игрой упрочил лидерство в Бельгии
Сент-Жилуаз отстает на 4 очка, но имеет игру в запасе
Вечером 9 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.
Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Брюгге дома переиграл Сент-Трюйден (2:0) и упрочил лидерство. Сент-Жилуаз отстает на 4 очка, но имеет игру в запасе.
Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (50 очков), Сен-Жилуаз (46), Сент-Трюйден (39), Андерлехт (28), Мехелен (27), Гент (26).
Чемпионат Бельгии, 9 мая 2026
Брюгге – Сент-Трюйден – 2:0
Голы: Тресольди, 13, Форбс, 52
Другие матчи игрового дня
- Беерсхот – Ломмел – 1:3
- Зюлте-Варегем – Дендер – 2:1
- Ла-Лувьер – Серкль Брюгге – 4:1
Турнирные таблицы
Переходной плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На 75-й минуте преимущество горожан составляет два мяча
Турнир во втором по счету дивизионе