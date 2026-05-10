Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт

25-летний украинский нападающий бельгийского «Андерлехта» Даниил Сикан провел свой первый матч за команду за последние два месяца.

Игрок принял участие в матче 37-го тура чемпионата Бельгии против «Гента» (1:1). Украинец вышел на замену на 90-й минуте матча и успел получить желтую карточку.

Последний раз Сикан выходил на поле в конце февраля. В марте стало известно, что Даниил получил серьезную травму.

В «Андерлехт» украинец перешел зимой из «Трабзонспора» за 4 млн евро. За новую команду Сикан успел сыграть семь матчей, однако результативными действиями не отличился.

Чемпионат Бельгии. 37-й тур

Гент – Андерлехт – 1:1

Голы: Дюверн, 44 – Лопес, 11 (автогол)

Удаление: Цветкович, 45+2