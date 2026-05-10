Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Чемпионат Бельгии
Гент
10.05.2026 14:30 – FT 1 : 1
Андерлехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
10 мая 2026, 17:39 | Обновлено 10 мая 2026, 17:54
395
0

Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт

Даниил пропустил два месяца из-за травмы

10 мая 2026, 17:39 | Обновлено 10 мая 2026, 17:54
395
0
Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

25-летний украинский нападающий бельгийского «Андерлехта» Даниил Сикан провел свой первый матч за команду за последние два месяца.

Игрок принял участие в матче 37-го тура чемпионата Бельгии против «Гента» (1:1). Украинец вышел на замену на 90-й минуте матча и успел получить желтую карточку.

Последний раз Сикан выходил на поле в конце февраля. В марте стало известно, что Даниил получил серьезную травму.

В «Андерлехт» украинец перешел зимой из «Трабзонспора» за 4 млн евро. За новую команду Сикан успел сыграть семь матчей, однако результативными действиями не отличился.

Чемпионат Бельгии. 37-й тур

Гент – Андерлехт – 1:1

Голы: Дюверн, 44 – Лопес, 11 (автогол)

Удаление: Цветкович, 45+2

По теме:
Прыжок к чемпионству. Брюгге с яркой игрой упрочил лидерство в Бельгии
Стало известно, где Сикан продолжит карьеру
Стандард обыграл Левен в матче чемпионата Бельгии
Даниил Сикан Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10 мая 2026, 07:40 7
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе

Тренер должен возглавить «Панатинаикос»

Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 мая 2026, 13:30 15
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» оформят чемпионство в случае победы

Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 10.05.2026, 17:44
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10.05.2026, 10:04
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 73
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем