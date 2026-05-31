Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития УЕФА
Сине-желтая команда пропустила от соперниц два мяча в решающем матче
Женская сборная Украины WU-16 неудачно провела заключительный третий матч Турнира развития УЕФА.
31 мая в 11:00 в Черногории встретились Словакии WU-16 и Украина WU-16 (2:0).
Украинская команда пропустила два гола и проиграла решающий матч за первое место (0:2).
Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимала участие в Турнире развития УЕФА в Черногории.
Украинская команда провела учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.
В первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3), а затем взяла верх над Черногорией (2:1).
Турнирное положение: Турция (7 очков), Словакия (6), Украина (5), Черногория (0).
Сине-желтая команда WU-16 с 5 пунктами заняла итоговое третье место на Турнире развития УЕФА.
Турнира развития УЕФА для сборных WU-16
3-й тур, 31.05.2026. Подгорица (Черногория). Стадион ТЦ ФК Будучност
11:00. Словакия – Украина – 2:0
Голы: Лилиана Любельянова, 5, Клара Кушнирова, 83
Украина: Ткаченко, Прядко, Гирун, Григорьева (Дзись, 60), Золотухина (Роздоба, 78), Лях, Бойчук, Паскаренко, Непошивайленко (Применко, 70), Колодий (к), Куцыба (Волощук, 60). Запас: Лизенкова, Микрут, Куцевол, Куринная. Тренер: Людмила Лемешко.
Словакия (старт): Семанова, Майор, Гардонова, Бизикова (к), Прекопова, Марцинова, Йосе, Любельянова, Чованова, Рудинска, Бабайде. Тренер: Йозеф Елшич.
Арбитр: Стефан Голочевац (Черногория)
Расписание матчей
1-й тур, 26.05.2026
- 11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)
- 19:00. Черногория – Словакия – 0:4
2-й тур, 28.05.2026
- 11:00. Словакия – Турция – 0:2
- 19:30. Черногория – Украина – 1:2
3-й тур, 31.05.2026
- 11:00. Словакия – Украина – 2:0
- 11:00. Черногория – Турция – 1:4
Турнирная таблица
