Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития УЕФА

Женская сборная Украины WU-16 неудачно провела заключительный третий матч Турнира развития УЕФА.

31 мая в 11:00 в Черногории встретились Словакии WU-16 и Украина WU-16 (2:0).

Украинская команда пропустила два гола и проиграла решающий матч за первое место (0:2).

Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимала участие в Турнире развития УЕФА в Черногории.

Украинская команда провела учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.

В первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3), а затем взяла верх над Черногорией (2:1).

Турнирное положение: Турция (7 очков), Словакия (6), Украина (5), Черногория (0).

Сине-желтая команда WU-16 с 5 пунктами заняла итоговое третье место на Турнире развития УЕФА.

3-й тур, 31.05.2026. Подгорица (Черногория). Стадион ТЦ ФК Будучност

11:00. Словакия – Украина – 2:0 Голы: Лилиана Любельянова, 5, Клара Кушнирова, 83 Украина: Ткаченко, Прядко, Гирун, Григорьева (Дзись, 60), Золотухина (Роздоба, 78), Лях, Бойчук, Паскаренко, Непошивайленко (Применко, 70), Колодий (к), Куцыба (Волощук, 60). Запас: Лизенкова, Микрут, Куцевол, Куринная. Тренер: Людмила Лемешко. Словакия (старт): Семанова, Майор, Гардонова, Бизикова (к), Прекопова, Марцинова, Йосе, Любельянова, Чованова, Рудинска, Бабайде. Тренер: Йозеф Елшич. Арбитр: Стефан Голочевац (Черногория)

Расписание матчей

1-й тур, 26.05.2026

11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)

19:00. Черногория – Словакия – 0:4

2-й тур, 28.05.2026

11:00. Словакия – Турция – 0:2

19:30. Черногория – Украина – 1:2

3-й тур, 31.05.2026

11:00. Словакия – Украина – 2:0

11:00. Черногория – Турция – 1:4

Турнирная таблица

