26 мая 2026, 13:12 | Обновлено 26 мая 2026, 13:37
Украина WU-16 по пенальти выиграла у Турции на старте Турнира развития УЕФА

Турнир четырех женских команд стартовал в Черногории

Женская сборная Украины WU-16 начала Турнир развития УЕФА с победы над Турцией (2:2, пен. 5:3).

Голы у украинской команды забили Вероника Непошивайленко и Алина Колодий, однако соперницы дважды сравнивали счет. Серию пенальти выиграли украинки (2:2, пен. 5:3).

Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.

Далее украинская команда сыграет против соперниц из Черногории (28 мая в 19:00) и Словакии (31 мая в 11:00).

Турнир развития УЕФА

1-й тур, 26 мая. Подгорица (Черногория). Стадион ТЦ ФК Будучност

Турция WU-16 – Украина WU-16 – 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Чинар, 54, Темелкуран, 90 – Непошивайленко, 8, Колодий, 73

Турция (старт): Полат, Акбюк, Тонг, Зибил, Чинар, Акчил, Кайгусуз (к), Гур, Темелкуран, Каплан, Эркан. Тренер: Назли Демирбак.

Украина: Лизенкова, Гирун, Прядко, Григорьева (Микрут, 68), Золотухина (Дзись, 83), Лях (Волощук, 89), Бойчук, Паскаренко (к), Непошивайленко (Роздоба, 46), Колодий (Куринная, 89), Юрченко (Куцыба, 46).

Запас: Ткаченко, Куцевол, Применко. Главный тренер: Людмила Лемешко.

Арбитр: Амир Шулович (Черногория).

Расписание матчей

1-й тур, 26.05.2026

  • 11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)
  • 19:00. Черногория – Словакия

2-й тур, 28.05.2026

  • 11:00. Словакия – Турция
  • 19:00. Черногория – Украина

3-й тур, 31.05.2026

  • 11:00. Словакия – Украина
  • 11:00. Черногория – Турция

