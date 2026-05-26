Украина WU-16 по пенальти выиграла у Турции на старте Турнира развития УЕФА
Турнир четырех женских команд стартовал в Черногории
Женская сборная Украины WU-16 начала Турнир развития УЕФА с победы над Турцией (2:2, пен. 5:3).
Голы у украинской команды забили Вероника Непошивайленко и Алина Колодий, однако соперницы дважды сравнивали счет. Серию пенальти выиграли украинки (2:2, пен. 5:3).
Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.
Далее украинская команда сыграет против соперниц из Черногории (28 мая в 19:00) и Словакии (31 мая в 11:00).
Турнир развития УЕФА
1-й тур, 26 мая. Подгорица (Черногория). Стадион ТЦ ФК Будучност
Турция WU-16 – Украина WU-16 – 2:2 (пен. 3:5)
Голы: Чинар, 54, Темелкуран, 90 – Непошивайленко, 8, Колодий, 73
Турция (старт): Полат, Акбюк, Тонг, Зибил, Чинар, Акчил, Кайгусуз (к), Гур, Темелкуран, Каплан, Эркан. Тренер: Назли Демирбак.
Украина: Лизенкова, Гирун, Прядко, Григорьева (Микрут, 68), Золотухина (Дзись, 83), Лях (Волощук, 89), Бойчук, Паскаренко (к), Непошивайленко (Роздоба, 46), Колодий (Куринная, 89), Юрченко (Куцыба, 46).
Запас: Ткаченко, Куцевол, Применко. Главный тренер: Людмила Лемешко.
Арбитр: Амир Шулович (Черногория).
Расписание матчей
1-й тур, 26.05.2026
- 11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)
- 19:00. Черногория – Словакия
2-й тур, 28.05.2026
- 11:00. Словакия – Турция
- 19:00. Черногория – Украина
3-й тур, 31.05.2026
- 11:00. Словакия – Украина
- 11:00. Черногория – Турция
