Вторая победа на Турнире развития. Украина WU-16 взяла верх над Черногорией

Женская сборная Украины WU-16 выиграла второй матч Турнира развития УЕФА.

28 мая в 19:30 в Черногории встретились Черногория WU-16 и Украина WU-16.

Украинская команда выиграла матч против Черногории со счетом 2:1. Голы забили Злата Волощук и Арина Паскаренко.

Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.

Ранее в первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3).

Турнирное положение: Украина (5 очков), Турция (4), Словакия (3), Черногория (0).

В последнем туре украинская команда сыграет против Словакии, матч пройдет 31 мая в 11:00.

Турнир развития УЕФА для сборных WU-16

2-й тур, 28.05.2026. Подгорица (Черногория). Стадион ТЦ ФК Будучность

19:30. Черногория WU-16 – Украина WU-16 – 1:2

Голы: Тамара Йовович, 53 – Злата Волощук, 29, Арина Паскаренко, 73

Черногория (старт): Ораховач, Мозер, Влаович (к), Йованович, Себалович, Йовович, Дамьянович, Иванович, Гардашевич, Лакович, Митрович. Главный тренер: Здравко Якувич.

Украина: Ткаченко, Прядко, Куринная, Микрут (Григорьева, 70), Куцевол, Дзись, Бойчук (к), Паскаренко, Непошивайленко (Юрченко, 46, Роздоба, 56), Волощук (Колодий, 81), Применко (Куциба, 70). Запас: Лизенкова, Гирун, Золотухина, Лях, Роздоба. Главный тренер: Людмила Лемешко.

Арбитр: Богдан Станич (Черногория)

Расписание матчей

1-й тур, 26.05.2026

11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)

– 2:2 (пен. 3:5) 19:00. Черногория – Словакия – 0:4

2-й тур, 28.05.2026

11:00. Словакия – Турция – 0:2

– 0:2 19:30. Черногория – Украина – 1:2

3-й тур, 31.05.2026

11:00. Словакия – Украина

11:00. Черногория – Турция

Турнирная таблица

