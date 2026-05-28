Вторая победа на Турнире развития. Украина WU-16 взяла верх над Черногорией
Сине-желтая команда выиграла поединок со счетом 2:1
Женская сборная Украины WU-16 выиграла второй матч Турнира развития УЕФА.
28 мая в 19:30 в Черногории встретились Черногория WU-16 и Украина WU-16.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда выиграла матч против Черногории со счетом 2:1. Голы забили Злата Волощук и Арина Паскаренко.
Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.
Ранее в первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3).
Турнирное положение: Украина (5 очков), Турция (4), Словакия (3), Черногория (0).
В последнем туре украинская команда сыграет против Словакии, матч пройдет 31 мая в 11:00.
Турнир развития УЕФА для сборных WU-16
2-й тур, 28.05.2026. Подгорица (Черногория). Стадион ТЦ ФК Будучность
19:30. Черногория WU-16 – Украина WU-16 – 1:2
Голы: Тамара Йовович, 53 – Злата Волощук, 29, Арина Паскаренко, 73
Черногория (старт): Ораховач, Мозер, Влаович (к), Йованович, Себалович, Йовович, Дамьянович, Иванович, Гардашевич, Лакович, Митрович. Главный тренер: Здравко Якувич.
Украина: Ткаченко, Прядко, Куринная, Микрут (Григорьева, 70), Куцевол, Дзись, Бойчук (к), Паскаренко, Непошивайленко (Юрченко, 46, Роздоба, 56), Волощук (Колодий, 81), Применко (Куциба, 70). Запас: Лизенкова, Гирун, Золотухина, Лях, Роздоба. Главный тренер: Людмила Лемешко.
Арбитр: Богдан Станич (Черногория)
Расписание матчей
1-й тур, 26.05.2026
- 11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)
- 19:00. Черногория – Словакия – 0:4
2-й тур, 28.05.2026
- 11:00. Словакия – Турция – 0:2
- 19:30. Черногория – Украина – 1:2
3-й тур, 31.05.2026
- 11:00. Словакия – Украина
- 11:00. Черногория – Турция
Турнирная таблица
Видеозапись матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мексиканец высказался о поединке
Хулиан хочет сменить клубную прописку