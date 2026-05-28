Черногория WU-16 – Украина WU-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Женская сборная Украины WU-16 проводит второй матч Турнира развития УЕФА.
Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.
В первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3).
Турнира развития УЕФА для сборных WU-16
Черногория, 26–31 мая 2026
Расписание матчей
1-й тур, 26.05.2026
- 11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)
- 19:00. Черногория – Словакия
2-й тур, 28.05.2026
- 11:00. Словакия – Турция
- 19:00. Черногория – Украина
3-й тур, 31.05.2026
- 11:00. Словакия – Украина
- 11:00. Черногория – Турция
