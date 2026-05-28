Черногория WU-16 – Украина WU-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Женская сборная Украины WU-16 проводит второй матч Турнира развития УЕФА.

28 мая в 19:00 в Черногории играют Черногория WU-16 и Украина WU-16.

Сборная Украины WU-16 (игроки 2010 и 2011 г.р.) принимает участие в Турнире развития УЕФА, который проходит в Черногории.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Людмилы Лемешко.

В первом матче Украина по пенальти обыграла Турцию (2:2, пен. 5:3).

Турнира развития УЕФА для сборных WU-16

Черногория, 26–31 мая 2026

Расписание матчей

1-й тур, 26.05.2026

11:00. Турция – Украина – 2:2 (пен. 3:5)

– 2:2 (пен. 3:5) 19:00. Черногория – Словакия

2-й тур, 28.05.2026

11:00. Словакия – Турция

19:00. Черногория – Украина

3-й тур, 31.05.2026

11:00. Словакия – Украина

11:00. Черногория – Турция

