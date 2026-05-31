Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.
В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария).
Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – 4:6, 6:4, 6:0
Элина провела седьмое очное противостояние против Белинды и одержала пятую победу – пятую подряд. В частности, в этом году Свитолина выиграла у Бенчич в 1/8 финала тысячника в Дубае.
Следующей соперницей Свитолиной будет Марта Костюк, которая в четвертом круге выбила Игу Свентек.
Элина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал.
Вітаю усіх українців з таким неймовірним успіхом. РГ буде нашим!
За Еліну, бо це її останній шанс на гренд слем, а у Марти ще усе попереду?
Бенчич дуже непроста, але і Еля не пальцем зроблена.
Як же шкода що тільки в чвертьфіналі зійдуться наші красуні. Але впевнений заруба буде достойна фіналу.
Шкода що Марті і Еліні доведеться зустрітись між собою, зате на 100% матимемо українку в півфіналі.
🇺🇦🔥🇺🇦Таке дербі двох наших найкращих вперше за два роки🤩
початку багато помилялася, а в другому сеті нарешті знайшла свою гру,
Бенчич же - остаточно свою втратила.
Вітаю наших дівчат і всіх вболівальників - тепер у нас гарантовано є півфінал!
Але,
зважаючи на побачене сьогодні на корті Філіпа Шатріє в обох матчах,
особисто я б поставив все ж не на Імператрицю Риму, а на Королеву
Мадриду