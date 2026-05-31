Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31 мая 2026, 16:20 | Обновлено 31 мая 2026, 16:41
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария).

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – 4:6, 6:4, 6:0

Элина провела седьмое очное противостояние против Белинды и одержала пятую победу – пятую подряд. В частности, в этом году Свитолина выиграла у Бенчич в 1/8 финала тысячника в Дубае.

Следующей соперницей Свитолиной будет Марта Костюк, которая в четвертом круге выбила Игу Свентек.

Элина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал.

Даниил Агарков
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Марта Костюк – Ига Свентек. Громкая победа на Ролан Гаррос. Видеообзор
Еліна - чемпіонка третіх сетів. Останні : Рибакіна ,Свьонтек , Коко , Бондар , а тепер Бенчіч . Вражає форма Еліни з початку року ,як і форма Марти. Це буде історичний для України матч , матч досвіду і молодого таланту. 
Вітаю усіх українців з таким неймовірним успіхом. РГ буде нашим!
Ну і за кого вболівати у чвертьфіналі?
За Еліну, бо це її останній шанс на гренд слем, а у Марти ще усе попереду?
Я теж не знаю за кого вболівати, нехай переможе найкраща. Можливо хочеться, щоб далі пройшла Еліна лише тому, що в неї вже не так багато часу до завершення кар'єри залишилося... В півфіналі сколіш за все буде антрєєва
Марта та Еліна в чвертьфіналі РГ... Це буде епічна битва. Обидві у шикарній формі. Обидві стали переможницями грунтових Мастерсівч цього року і, найголовніше - обидві українки!!!
Мартуся проти матусі 
А..уй. Шкода, що Еліна з Мартою зустрінуться не в фіналі
Щкода,що українки зустрічаються не в фіналі.Якщо відверто, Марта може створити конкуренцію Сабаленкі,Еліна, при всій до неї поваги,ні. У Марти більше шансів взяти титул, тому, краще для України,щоб у двобої перемогла Марта,але вболівати буду за обох і нехай переможе сильніша.У жіночому тенісі може трапиться всяке.
Оце характер!! Характерище!!!
Бенчич дуже непроста, але і Еля не пальцем зроблена. 
Як же шкода що тільки в чвертьфіналі зійдуться наші красуні. Але впевнений заруба буде достойна фіналу.
Розумнічка Еліна,просто монстр!Так тримати!
Який чудовий тенісний день🎉🥳
Шкода що Марті і Еліні доведеться зустрітись між собою, зате на 100% матимемо українку в півфіналі.
🇺🇦🔥🇺🇦Таке дербі двох наших найкращих вперше за два роки🤩
Еліну з перемогою , в чвертьфіналі хай переможе сильніший , краще було б  звісно зіграти українкам в фіналі , так було б справедливіше  так як обоє  достойні перемоги в РГ 2026 .
Тепер на нас чекає українська зустріч! Нажаль, що не в фіналі.
Переїхала Білінду, ще й бублика на погони поклала)
Еліна в 3 сеті зіграла наче хижачка, відчула запах крові та знищила суперницю під нуль. Клас взяв своє. Браво, Еля 
Цікава гра, як на мене, дуже схожих за профайлом тенісисток. Еліна на
початку багато помилялася, а в другому сеті нарешті знайшла свою гру,
Бенчич же - остаточно свою втратила. 
Вітаю наших дівчат і всіх вболівальників - тепер у нас гарантовано є півфінал! 
Але,
зважаючи на побачене сьогодні на корті Філіпа Шатріє в обох матчах,
особисто я б поставив все ж не на Імператрицю Риму, а на Королеву
Мадриду 
Еліна може зібратися в необхідний момент. Одне шкода, що на наступній стадії прийдеться з Мартою грати. Хотілося б, звичайно, щоб це був фінал. Але такий жереб. Будемо вболівати за хороший теніс.
За Швейцарію сьогодні все ж таки повболіваю. Залишилося щоб Тайхман прибрала оркиню - і днем буду повністю задоволений.
Вітаю наших дівчат! Молодці!👍🇺🇦
Вітання Еліні! Белінда в 3 сеті мала приречений вигляд. Прикро, що поєдинок Марти з Еліною не відбудеться у фіналі.
За кого вболівати??
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
Усику официально запретили провести крупный бой
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
