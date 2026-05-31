Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария).

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – 4:6, 6:4, 6:0

Элина провела седьмое очное противостояние против Белинды и одержала пятую победу – пятую подряд. В частности, в этом году Свитолина выиграла у Бенчич в 1/8 финала тысячника в Дубае.

Следующей соперницей Свитолиной будет Марта Костюк, которая в четвертом круге выбила Игу Свентек.

Элина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал.

