Подготовка к мундиалю. Бразилия отгрузила 6 мячей в ворота Панамы

Международные товарищеские матчи
Бразилия
01.06.2026 00:30 – FT 6 : 2
Панама
Чемпионат мира
01 июня 2026, 02:34 | Обновлено 01 июня 2026, 02:41
Товарищеский матч состоялся на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро

Сборная Бразилии, продолжая подготовку к чемпионату мира 2026, одержала разгромную победу над Панамой (6:2) в товарищеском матче.

Поединок состоялся в ночь с 31 мая на 1 июня на знаменитом стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Хозяева быстро открыли счет, уже на 2-й минуте отличился Винисиус Жуниор после передачи Каземиро. На 14-й минуте панамцы сравняли счет благодаря автоголу Матеуса Куньи.

Незадолго до перерыва бразильцы вернули себе преимущество. На 39-й минуте Каземиро после ассиста Винисиуса установил счет 2:1.

Во втором тайме команда Карло Анчелотти полностью доминировала на поле. На 53-й минуте Райан забил третий мяч после передачи Игора Тиаго. Через 7 минут Лукас Пакета довел преимущество до трех голов.

На 63-й минуте Игор Тиаго реализовал пенальти, а на 81-й минуте Данило из Ботафого сделал счет 6:1. Панама сумела ответить голом Кахима Харви на 84-й минуте.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к мундиалю, где будет одним из главных претендентов на титул. Пентакампеоны будут играть в группе C с командами Марокко, Шотландии и Гаити.

1 июня 2026. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Бразилия – Панама – 6:2

Голы: Винисиус Жуниор, 2, Каземиро, 39, Райан, 53, Лукас Пакета, 60, Тиаго, 63 (пен), Данило, 81 – Кунья, 14 (автогол), Харви, 84.

