01 июня 2026, 00:49 | Обновлено 01 июня 2026, 00:54
Триллер для хозяев мундиаля. Сборная США выиграла, несмотря на дубль Мане

Голы в ворота Сенегала забили Сержиньо Дест, Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун

Сборная США одержала победу над Сенегалом (3:2) в товарищеском матче, который прошел в Шарлотте на стадионе Bank of America Stadium.

Американская команда активно готовится к домашнему чемпионату мира 2026.

Подопечные Маурисио Почеттино активно начали встречу и уже в дебюте первого тайма обеспечили себе преимущество в два гола.

На 7-й минуте счет открыл Серджиньо Дест после передачи Кристиана Пулишича, а на 20-й минуте Пулишич удвоил преимущество, воспользовавшись ассистом Рикардо Пепи.

Сенегал ответил голом Садио Мане на 44-й минуте, сократив отставание до перерыва. После перерыва африканская команда сравняла счет – Мане оформил дубль на 52-й минуте.

Однако сборная США вскоре вернула себе преимущество: на 63-й минуте победный мяч забил Фоларин Балогун. Американцы сохранили победный счет (3:2) до финального свистка.

На ЧМ-2026 сборная США сыграет в группе D против команд Парагвая, Австралии и Турции. Команда Сенегала попала в группу I со сборными Франции, Ирака и Норвегии.

Товарищеский матч

31 мая 2026. Шарлотт (США)

США – Сенегал – 3:2

Голы: Дест, 7, Пулишич, 20, Балогун, 63 – Мане, 44, 52

Николай Степанов
