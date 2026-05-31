  4. К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча
Германия
Германия
31.05.2026 21:45 – FT 4 : 0
Финляндия
31 мая 2026, 23:41 | Обновлено 31 мая 2026, 23:43
К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча

Дубль оформил Дениз Ундав, также отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 мая сборная Германии разгромила Финляндию (4:0) в товарищеском матче.

Спарринг накануне ЧМ-2026 прошел в Майнце на стадионе Mewa Arena.

Подопечные Юлиана Нагельсманна открыли счет в первом тайме: на 34-й минуте отличился Дениз Ундав после передачи Йозуа Киммиха.

Во второй половине встречи хозяева полностью контролировали игру и довели счет до разгромного. На 48-й минуте отличился Флориан Вирц после ассиста Ундава.

Затем Ундав оформил дубль на 57-й минуте. Окончательный счет установил Джамал Мусиала на 63-й минуте после передачи Алекандра Павловича.

Германия имела значительное преимущество по всем игровым показателям и продолжает подготовку к мундиалю, где сыграет в группе E против команд Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

сборная Германии по футболу сборная Финляндии по футболу ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи Джамал Мусиала Дениз Ундав Флориан Вирц Йозуа Киммих Александар Павлович
Николай Степанов
