К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча

Вечером 31 мая сборная Германии разгромила Финляндию (4:0) в товарищеском матче.

Спарринг накануне ЧМ-2026 прошел в Майнце на стадионе Mewa Arena.

Подопечные Юлиана Нагельсманна открыли счет в первом тайме: на 34-й минуте отличился Дениз Ундав после передачи Йозуа Киммиха.

Во второй половине встречи хозяева полностью контролировали игру и довели счет до разгромного. На 48-й минуте отличился Флориан Вирц после ассиста Ундава.

Затем Ундав оформил дубль на 57-й минуте. Окончательный счет установил Джамал Мусиала на 63-й минуте после передачи Алекандра Павловича.

Германия имела значительное преимущество по всем игровым показателям и продолжает подготовку к мундиалю, где сыграет в группе E против команд Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Товарищеский матч

31 мая 2026. Майнц (Германия)

Германия – Финляндия – 4:0

Голы: Дениз Ундав, 34, 57, Флориан Вирц, 48, Джамал Мусиала, 63

