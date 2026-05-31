К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча
Дубль оформил Дениз Ундав, также отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала
Вечером 31 мая сборная Германии разгромила Финляндию (4:0) в товарищеском матче.
Спарринг накануне ЧМ-2026 прошел в Майнце на стадионе Mewa Arena.
Подопечные Юлиана Нагельсманна открыли счет в первом тайме: на 34-й минуте отличился Дениз Ундав после передачи Йозуа Киммиха.
Во второй половине встречи хозяева полностью контролировали игру и довели счет до разгромного. На 48-й минуте отличился Флориан Вирц после ассиста Ундава.
Затем Ундав оформил дубль на 57-й минуте. Окончательный счет установил Джамал Мусиала на 63-й минуте после передачи Алекандра Павловича.
Германия имела значительное преимущество по всем игровым показателям и продолжает подготовку к мундиалю, где сыграет в группе E против команд Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.
Товарищеский матч
31 мая 2026. Майнц (Германия)
Германия – Финляндия – 4:0
Голы: Дениз Ундав, 34, 57, Флориан Вирц, 48, Джамал Мусиала, 63
