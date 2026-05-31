  4. Швейцария и Чехия одержали победы, фиаско Сербии. Забил хавбек Полесья
31 мая 2026, 20:23 | Обновлено 31 мая 2026, 20:52
Швейцария и Чехия одержали победы, фиаско Сербии. Забил хавбек Полесья

Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Эмерллаху

Вечером 31 мая проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Швейцария на домашней арене в Санкт-Галлене обыграла Иорданию (4:1)

Чехия в Парге нанесла поражение Косово (2:1), у гостей гол забил Линдон Эмерллаху, хавбек Полесья.

Сборная Кабо-Верде неожиданно разгромила команду Сербии (3:0), матч прошел в Лиссабоне.

Товарищеские матчи. 31 мая 2026

Швейцария – Иордания – 4:1

Голы: Ьрель Эмболо, 28, Дан Ндойе, 33, Гранит Джака, 45+9 (пен), Кристиан Фасснахт, 79 – Аль-Фахури, 52

Чехия – Косово – 2:1

Голы: Томаш Ладра, 12, Адам Гложек, 32 – Линдон Эмерллаху, 80

Кабо-Верде – Сербия – 3:0

Голы: Кевин, 11, Дуарте, 59, Беншимол, 53

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Жилсон Тавареш (Кабо-Верде), асcист Ларос Дуарте.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ларос Дуарте (Кабо-Верде), асcист Элио Варела.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Kevin Pina (Кабо-Верде), асcист Райан Мендес да Граса.
