Швейцария и Чехия одержали победы, фиаско Сербии. Забил хавбек Полесья
Сборные готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия
Вечером 31 мая проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Швейцария на домашней арене в Санкт-Галлене обыграла Иорданию (4:1)
Чехия в Парге нанесла поражение Косово (2:1), у гостей гол забил Линдон Эмерллаху, хавбек Полесья.
Сборная Кабо-Верде неожиданно разгромила команду Сербии (3:0), матч прошел в Лиссабоне.
Товарищеские матчи. 31 мая 2026
Швейцария – Иордания – 4:1
Голы: Ьрель Эмболо, 28, Дан Ндойе, 33, Гранит Джака, 45+9 (пен), Кристиан Фасснахт, 79 – Аль-Фахури, 52
Чехия – Косово – 2:1
Голы: Томаш Ладра, 12, Адам Гложек, 32 – Линдон Эмерллаху, 80
Кабо-Верде – Сербия – 3:0
Голы: Кевин, 11, Дуарте, 59, Беншимол, 53
