Победу принес джокер. Готовясь к ЧМ, Япония переиграла сборную из Европы

Сборная Японии, готовясь к ЧМ-2026, одержала победу над Исландией (1:0) в товарищеском матче.

Спарринг состоялся 31 мая в Токио на New National Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На протяжении большей части встречи команды не могли открыть счет. Японцы владели преимуществом, больше контролировали мяч и создавали опасные моменты, однако реализовать свои шансы хозяевам поля долго не удавалось.

Победный гол был забит на 87-й минуте. Юкинари Сугавара выполнил результативную передачу, и Коки Огава, вышедший на замену во втором тайме, головой отправил мяч в сетку ворот исландцев.

Сборная Японии на ЧМ-2026 будет выступать в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Туниса.

Товарищеский матч

31 мая 2026. Токио (Япония)

Япония – Исландия – 1:0

Гол: Коки Огава, 87

Видео победного гола