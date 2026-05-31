Победу принес джокер. Готовясь к ЧМ, Япония переиграла сборную из Европы
Коки Огава забил решающий гол на 87-й минуте товарищеского матча
Сборная Японии, готовясь к ЧМ-2026, одержала победу над Исландией (1:0) в товарищеском матче.
Спарринг состоялся 31 мая в Токио на New National Stadium.
На протяжении большей части встречи команды не могли открыть счет. Японцы владели преимуществом, больше контролировали мяч и создавали опасные моменты, однако реализовать свои шансы хозяевам поля долго не удавалось.
Победный гол был забит на 87-й минуте. Юкинари Сугавара выполнил результативную передачу, и Коки Огава, вышедший на замену во втором тайме, головой отправил мяч в сетку ворот исландцев.
Сборная Японии на ЧМ-2026 будет выступать в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Туниса.
Товарищеский матч
31 мая 2026. Токио (Япония)
Япония – Исландия – 1:0
Гол: Коки Огава, 87
Видео победного гола
