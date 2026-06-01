  4. Германия – Финляндия – 4:0. Разминка перед мундиалем. Видео голов и обзор
01 июня 2026, 00:59 | Обновлено 01 июня 2026, 01:03
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Майнце

Вечером 31 мая сборная Германии разгромила Финляндию (4:0).

Товарищеский матч накануне ЧМ-2026 прошел в Майнце на стадионе Mewa Arena.

Подопечные Юлиана Нагельсманна отгрузили соперникам 4 мяча.

Дубль оформил Дениз Ундав, также отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

31 мая 2026. Майнц (Германия)

Германия – Финляндия – 4:0

Голы: Дениз Ундав, 34, 57, Флориан Вирц, 48, Джамал Мусиала, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия), асcист Александар Павлович.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Леннарт Карл.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия), асcист Дениз Ундав.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Йосуа Киммих.
