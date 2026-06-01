Международные товарищеские матчи
Чемпионат мира01 июня 2026, 00:59 | Обновлено 01 июня 2026, 01:03
Германия – Финляндия – 4:0. Разминка перед мундиалем. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Майнце
Вечером 31 мая сборная Германии разгромила Финляндию (4:0).
Товарищеский матч накануне ЧМ-2026 прошел в Майнце на стадионе Mewa Arena.
Подопечные Юлиана Нагельсманна отгрузили соперникам 4 мяча.
Дубль оформил Дениз Ундав, также отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала.
Товарищеский матч
31 мая 2026. Майнц (Германия)
Германия – Финляндия – 4:0
Голы: Дениз Ундав, 34, 57, Флориан Вирц, 48, Джамал Мусиала, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия), асcист Александар Павлович.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Леннарт Карл.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия), асcист Дениз Ундав.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Йосуа Киммих.
