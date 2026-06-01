Бразилия – Панама – 6:2. Голевая феерия на Маракане. Видео голов и обзор

Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Панамой (6:2) в товарищеском матче.

Поединок состоялся в ночь с 31 мая на 1 июня на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Карло Анчелотти полностью доминировала на поле и забила 6 мячей.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к мундиалю, где будет одним из главных претендентов на титул.

Товарищеский матч

1 июня 2026. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Бразилия – Панама – 6:2

Голы: Винисиус Жуниор, 2, Каземиро, 39, Райан, 53, Лукас Пакета, 60, Тиаго, 63 (пен), Данило, 81 – Кунья, 14 (автогол), Харви, 84

Видео голов и обзор матча