Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Панама – 6:2. Голевая феерия на Маракане. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Бразилия
01.06.2026 00:30 – FT 6 : 2
Панама
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
01 июня 2026, 10:23 |
164
0

Бразилия – Панама – 6:2. Голевая феерия на Маракане. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Рио-де-Жанейро

01 июня 2026, 10:23 |
164
0
Бразилия – Панама – 6:2. Голевая феерия на Маракане. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Панамой (6:2) в товарищеском матче.

Поединок состоялся в ночь с 31 мая на 1 июня на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Карло Анчелотти полностью доминировала на поле и забила 6 мячей.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к мундиалю, где будет одним из главных претендентов на титул.

Товарищеский матч

1 июня 2026. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Бразилия – Панама – 6:2

Голы: Винисиус Жуниор, 2, Каземиро, 39, Райан, 53, Лукас Пакета, 60, Тиаго, 63 (пен), Данило, 81 – Кунья, 14 (автогол), Харви, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Харви (Панама).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Данило (Бразилия), асcист Лукас Пакета.
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Бразилия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия), асcист Дуглас Сантос.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Бразилия), асcист Игор Тиаго.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Бразилия), асcист Винисиус Жуниор.
14’
ГОЛ ! Автогол забил Матеус Кунья (Бразилия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия), асcист Каземиро.
По теме:
ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу
Вызвали экс-игрока Италии. Сборная Австралии назвала состав на ЧМ-2026
Звезда Интера: «Сборная Украины показала отличный футбол»
Карло Анчелотти товарищеские матчи сборная Бразилии по футболу автогол Каземиро сборная Панамы по футболу видео голов и обзор Лукас Пакета ЧМ-2026 по футболу Винисиус Жуниор Матеус Кунья Игор Тиаго Данило дос Сантос де Оливейра Райан Витор Симплисио Роша
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Теннис | 31 мая 2026, 13:50 119
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!

Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора

Клуб, который побеждал в Кубке Украины, может прекратить существование
Футбол | 01 июня 2026, 07:31 3
Клуб, который побеждал в Кубке Украины, может прекратить существование
Клуб, который побеждал в Кубке Украины, может прекратить существование

Полтавская «Ворскла» не будет играть в переходных матчах за право остаться в Первой лиге

Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Футбол | 31.05.2026, 09:12
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Цыганков определился, где будет играть после провала Жироны в Ла Лиге
Футбол | 01.06.2026, 08:32
Цыганков определился, где будет играть после провала Жироны в Ла Лиге
Цыганков определился, где будет играть после провала Жироны в Ла Лиге
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31.05.2026, 16:20
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем