Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17

В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

31 мая состоялись матчи заключительного 3-го тура группы A, и определены два полуфиналиста.

В 3-м туре Бельгия обыграла Эстонию (1:0). Испания уступила Хорватии (2:3), хет-трик оформил Яков Дедич.

Три команды набрали по 6 очков. Бельгия и Испания по личным встречам прошли дальше, а Хорватия выбыла из борьбы за медали.

Турнирное положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).

В другой группе 1 июня сыграют: Дания – Италия, Франция – Черногория.

Турнирное положение (группа B): Италия (6 очков), Дания, (по 3 очка), Черногория, Франция (по 0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

Группа A. 3-й тур, 31 мая 2026, Эстония

14:30. Бельгия U-17 – Эстония U-17 – 1:0

Голы: Калонджи Кафумпата, 40

14:30. Испания U-17 – Хорватия U-17 – 2:3

Голы: Санчес Флорес, 56, Альвес, 77 – Дедич, 3, 82, 89

Турнирные таблица

