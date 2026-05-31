Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17
Евро U17
Бельгия U17
31.05.2026 14:30 – FT 1 : 0
Эстония U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
31 мая 2026, 16:23 | Обновлено 31 мая 2026, 16:31
731
0

Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17

Испания и Бельгия вышли в топ-четверку, а Хорватия выбыла из борьбы за медали

31 мая 2026, 16:23 | Обновлено 31 мая 2026, 16:31
731
0
Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании U-17

В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

31 мая состоялись матчи заключительного 3-го тура группы A, и определены два полуфиналиста.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-м туре Бельгия обыграла Эстонию (1:0). Испания уступила Хорватии (2:3), хет-трик оформил Яков Дедич.

Три команды набрали по 6 очков. Бельгия и Испания по личным встречам прошли дальше, а Хорватия выбыла из борьбы за медали.

Турнирное положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).

В другой группе 1 июня сыграют: Дания – Италия, Франция – Черногория.

Турнирное положение (группа B): Италия (6 очков), Дания, (по 3 очка), Черногория, Франция (по 0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

Группа A. 3-й тур, 31 мая 2026, Эстония

14:30. Бельгия U-17 – Эстония U-17 – 1:0

Голы: Калонджи Кафумпата, 40

14:30. Испания U-17 – Хорватия U-17 – 2:3

Голы: Санчес Флорес, 56, Альвес, 77 – Дедич, 3, 82, 89

Турнирные таблица

Фотогалерея

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бельгия U17.
По теме:
Победу принес джокер. Готовясь к ЧМ, Япония переиграла сборную из Европы
Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития УЕФА
Дерби с серией пенальти. Определен победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Эстонии по футболу U-17 видео голов и обзор сборная Испании по футболу U-17 сборная Хорватии по футболу U-17 сборная Бельгии по футболу U-17 Испания - Хорватия хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 19:41 8
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан

ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги
Футбол | 31 мая 2026, 16:04 1
ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги
ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги

Поединок «Локомотив» – «Куликов-Белка» завершился со счетом 1:2

14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Футбол | 31.05.2026, 13:33
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 22:05
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 9
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем