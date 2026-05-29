Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
Французская команда забила соперникам 4 безответных мяча
В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В матче 2-го тура группы B в Таллинне Франция разгромила Данию со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Французская команда забила соперникам из Дании 4 безответных мяча.
В другом матче этой группы Италия разгромила Черногорию со счетом 3:0.
Турнирное положение: Италия (6 очков), Франция, Дания (по 3), Черногория (0).
В другой группе лидирует Испания (6 пунктов), опережая Бельгию, Хорватию (по 3) и Эстонию (0).
Чемпионат Европы 2026 U-17
2-й тур, 29 мая 2026, Таллинн (Эстония)
19:00. Франция U-17 – Дания U-17 – 4:0
Голы: Мадсен, 52 (автогол), Теи, 54, Гаду, 73, Леметр, 90
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора
Любовь к спорту точно будет плюсом