  4. Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
29.05.2026 19:00 – FT 4 : 0
29 мая 2026, 21:23 | Обновлено 29 мая 2026, 21:48
Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию

Французская команда забила соперникам 4 безответных мяча

29 мая 2026, 21:23 | Обновлено 29 мая 2026, 21:48
​​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче 2-го тура группы B в Таллинне Франция разгромила Данию со счетом 4:0.

Французская команда забила соперникам из Дании 4 безответных мяча.

В другом матче этой группы Италия разгромила Черногорию со счетом 3:0.

Турнирное положение: Италия (6 очков), Франция, Дания (по 3), Черногория (0).

В другой группе лидирует Испания (6 пунктов), опережая Бельгию, Хорватию (по 3) и Эстонию (0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

2-й тур, 29 мая 2026, Таллинн (Эстония)

19:00. Франция U-17 – Дания U-17 – 4:0

Голы: Мадсен, 52 (автогол), Теи, 54, Гаду, 73, Леметр, 90

Турнирная таблица

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U17.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Arone Gadou (Франция U17).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Noha Tiehi (Франция U17).
52’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Дания U17.
