Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Скуадра Адзурра выиграла два матча и набрала 6 очков в группе
В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В матче 2-го тура группы B в Таллинне Италия разгромила Черногорию со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Скуадра Адзурра выиграла два матча и набрала 6 очков в группе, практически обеспечив себе выход в полуфинал.
В другом матче этой группы вечером сыграют Франция и Дания.
Турнирное положение: Италия (6 очков), Дания (3), Франция, Черногория (по 0).
В другой группе лидирует Испания (6 пунктов), опережая Бельгию, Хорватию (по 3) и Эстонию (0).
Чемпионат Европы 2026 U-17
2-й тур, 29 мая 2026, Таллинн (Эстония)
14:30. Черногория U-17 – Италия U-17 – 0:3
Голы: Балларин, 5, Корильяно, 26, Фугаццола, 87
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист сборной Украины останется в составе киевского клуба до июня 2027 года
Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун