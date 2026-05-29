Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17

​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче 2-го тура группы B в Таллинне Италия разгромила Черногорию со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Скуадра Адзурра выиграла два матча и набрала 6 очков в группе, практически обеспечив себе выход в полуфинал.

В другом матче этой группы вечером сыграют Франция и Дания.

Турнирное положение: Италия (6 очков), Дания (3), Франция, Черногория (по 0).

В другой группе лидирует Испания (6 пунктов), опережая Бельгию, Хорватию (по 3) и Эстонию (0).

Читайте также: Хорватия переиграла Эстонию и продолжает борьбу за выход в полуфинал ЧЕ U17

Чемпионат Европы 2026 U-17

2-й тур, 29 мая 2026, Таллинн (Эстония)

14:30. Черногория U-17 – Италия U-17 – 0:3

Голы: Балларин, 5, Корильяно, 26, Фугаццола, 87

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея