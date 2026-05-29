Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Евро U17
Черногория U17
29.05.2026 14:30 – FT 0 : 3
Италия U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
29 мая 2026, 16:57 | Обновлено 29 мая 2026, 17:09
123
0

Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17

Скуадра Адзурра выиграла два матча и набрала 6 очков в группе

29 мая 2026, 16:57 | Обновлено 29 мая 2026, 17:09
123
0
Италия разгромила Черногорию и практически вышла в полуфинал ЧЕ-2026 U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче 2-го тура группы B в Таллинне Италия разгромила Черногорию со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Скуадра Адзурра выиграла два матча и набрала 6 очков в группе, практически обеспечив себе выход в полуфинал.

В другом матче этой группы вечером сыграют Франция и Дания.

Турнирное положение: Италия (6 очков), Дания (3), Франция, Черногория (по 0).

В другой группе лидирует Испания (6 пунктов), опережая Бельгию, Хорватию (по 3) и Эстонию (0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

2-й тур, 29 мая 2026, Таллинн (Эстония)

14:30. Черногория U-17 – Италия U-17 – 0:3

Голы: Балларин, 5, Корильяно, 26, Фугаццола, 87

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Marcello Fugazzola (Италия U17).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Thomas Corigliano (Италия U17).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Francesco Ballarin (Италия U17).
По теме:
Украина – Турция – 3:2. Досрочная путевка в плей-офф ЧЕ. Видео голов, обзор
Украина переиграла Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ-2026 по мини-футболу
НБА. Будет 7-й матч. Сан-Антонио с дабл-даблом Вембаньямы обыграл Оклахому
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Италии по футболу U-17 сборная Франции по футболу U-17 сборная Дании по футболу U-17 видео голов и обзор сборная Черногории по футболу U-17 Франция - Дания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Футбол | 29 мая 2026, 13:43 28
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта

Футболист сборной Украины останется в составе киевского клуба до июня 2027 года

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29 мая 2026, 04:44 22
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен

Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Это очень серьезное предложение»
Футбол | 29.05.2026, 16:54
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Это очень серьезное предложение»
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Это очень серьезное предложение»
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
29.05.2026, 08:41 2
Бокс
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем