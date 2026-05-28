  4. Хорватия переиграла Эстонию и продолжает борьбу за выход в полуфинал ЧЕ U17
28.05.2026 19:00 – FT 1 : 3
28 мая 2026, 21:17 | Обновлено 28 мая 2026, 21:46
Хорватия переиграла Эстонию и продолжает борьбу за выход в полуфинал ЧЕ U17

Лидирует в группе команда Испании с двумя победами

В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче группы A во 2-м туре Хорватия переиграла Эстонию со счетом 3:1.

Ранее Испания взяла верх над Бельгией (1:0) и лидирует в группе A.

Турнирное положение (группа A): Испания (6 очков), Бельгия, Хорватия (по 3), Эстония (0).

В другой группе 29 мая во 2-м туре сыграют Черногория – Италия, Франция – Дания.

Турнирное положение (группа B): Дания, Италия (по 3 очка), Черногория, Франция (по 0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

2-й тур, 28 мая 2026, Эстония

19:00. Эстония U-17 – Хорватия U-17 – 1:3

Голы: Виссе, 89 – Скафар Жужич, 2, 35, Бенкотич, 55 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Aston Visse (Эстония U17).
55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия U17.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Nik Skafar-Zuzic (Хорватия U17).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Nik Skafar-Zuzic (Хорватия U17).
Комментарии 0
