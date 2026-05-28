Хорватия переиграла Эстонию и продолжает борьбу за выход в полуфинал ЧЕ U17
Лидирует в группе команда Испании с двумя победами
В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В матче группы A во 2-м туре Хорватия переиграла Эстонию со счетом 3:1.
Ранее Испания взяла верх над Бельгией (1:0) и лидирует в группе A.
Турнирное положение (группа A): Испания (6 очков), Бельгия, Хорватия (по 3), Эстония (0).
В другой группе 29 мая во 2-м туре сыграют Черногория – Италия, Франция – Дания.
Турнирное положение (группа B): Дания, Италия (по 3 очка), Черногория, Франция (по 0).
Чемпионат Европы 2026 U-17
2-й тур, 28 мая 2026, Эстония
19:00. Эстония U-17 – Хорватия U-17 – 1:3
Голы: Виссе, 89 – Скафар Жужич, 2, 35, Бенкотич, 55 (пен)
