Матч лидеров. Бельгия и Испания провели напряженный поединок на Евро U-17
В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В матче лидеров группы A во 2-м туре Бельгия уступила Испании со счетом 0:1.
Единственный в матче гол на 9-й минуте забил Абду Баджи, игрок мадридского Атлетико.
В вечернем матче этой группы в 20:00 сыграют Эстония и Хорватия.
Турнирное положение (группа A): Испания (6 очков), Бельгия (3), Хорватия, Эстония (по 0).
Испания очень близка к выходу в полуфинал чемпионата Европы U-17.
В другой группе 29 мая во 2-м туре сыграют Черногория – Италия, Франция – Дания.
Турнирное положение (группа B): Дания, Италия (по 3 очка), Черногория, Франция (по 0).
Чемпионат Европы 2026 U-17
2-й тур, 28 мая 2026, Эстония
14:30. Бельгия U-17 – Испания U-17 – 0:1
Голы: Абду Баджи, 9
