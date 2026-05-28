28 мая 2026, 16:32 | Обновлено 28 мая 2026, 17:10
Матч лидеров. Бельгия и Испания провели напряженный поединок на Евро U-17

В вечернем матче этой группы сыграют Эстония и Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine

В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче лидеров группы A во 2-м туре Бельгия уступила Испании со счетом 0:1.

Единственный в матче гол на 9-й минуте забил Абду Баджи, игрок мадридского Атлетико.

В вечернем матче этой группы в 20:00 сыграют Эстония и Хорватия.

Турнирное положение (группа A): Испания (6 очков), Бельгия (3), Хорватия, Эстония (по 0).

Испания очень близка к выходу в полуфинал чемпионата Европы U-17.

В другой группе 29 мая во 2-м туре сыграют Черногория – Италия, Франция – Дания.

Турнирное положение (группа B): Дания, Италия (по 3 очка), Черногория, Франция (по 0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

2-й тур, 28 мая 2026, Эстония

14:30. Бельгия U-17 – Испания U-17 – 0:1

Голы: Абду Баджи, 9

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Abdou Kemo Badji (Испания U17).
