Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?

В товарищеском матче против сборной Польши вингер киевского «Динамо» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом.

Этот гол стал для 35-летнего футболиста 47-м в составе национальной команды. Таким образом, Ярмоленко максимально приблизился к рекорду лучшего бомбардира в истории сборной Украины Андрея Шевченко, который забил 48 голов.

Теперь для повторения достижения легендарного форварда Ярмоленко необходимо отличиться еще одним мячом, а два гола позволят ему единолично возглавить список лучших бомбардиров сборной Украины.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против сборной Дании. Именно в этой встрече Ярмоленко может повторить или превзойти рекорд Шевченко.

Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины