  4. Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?
31 мая 2026, 20:45 |
Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?

Вингер «Динамо» может побить ещё один рекорд

УАФ. Андрей Ярмоленко

В товарищеском матче против сборной Польши вингер киевского «Динамо» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом.

Этот гол стал для 35-летнего футболиста 47-м в составе национальной команды. Таким образом, Ярмоленко максимально приблизился к рекорду лучшего бомбардира в истории сборной Украины Андрея Шевченко, который забил 48 голов.

Теперь для повторения достижения легендарного форварда Ярмоленко необходимо отличиться еще одним мячом, а два гола позволят ему единолично возглавить список лучших бомбардиров сборной Украины.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против сборной Дании. Именно в этой встрече Ярмоленко может повторить или превзойти рекорд Шевченко.

Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины

  1. Андрей Шевченко – 48 голов, 111 матчей
  2. Андрей Ярмоленко – 47 голов, 126 матчей
  3. Евгений Коноплянка – 21 гол, 87 матчей
  4. Роман Яремчук – 18 голов, 64 матча
  5. Сергей Ребров – 15 голов, 75 матчей
і це при тому, що Шева завжди грав чистого форварда, а Ярмола більше атакувальний півзахисник
Чевченкоу может обидицца...
