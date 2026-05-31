Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?
Вингер «Динамо» может побить ещё один рекорд
В товарищеском матче против сборной Польши вингер киевского «Динамо» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился забитым мячом.
Этот гол стал для 35-летнего футболиста 47-м в составе национальной команды. Таким образом, Ярмоленко максимально приблизился к рекорду лучшего бомбардира в истории сборной Украины Андрея Шевченко, который забил 48 голов.
Теперь для повторения достижения легендарного форварда Ярмоленко необходимо отличиться еще одним мячом, а два гола позволят ему единолично возглавить список лучших бомбардиров сборной Украины.
Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против сборной Дании. Именно в этой встрече Ярмоленко может повторить или превзойти рекорд Шевченко.
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины
- Андрей Шевченко – 48 голов, 111 матчей
- Андрей Ярмоленко – 47 голов, 126 матчей
- Евгений Коноплянка – 21 гол, 87 матчей
- Роман Яремчук – 18 голов, 64 матча
- Сергей Ребров – 15 голов, 75 матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дебют во главе «сине-желтых» Андреа Мальдеры
Роман открыл счёт в матче на 34-й минуте