В воскресенье, 31 мая, национальная сборная Украины во Вроцлаве проводит товарищеский матч против Польши. Начало встречи — в 18:30, и эта игра стала дебютной для Андреа Мальдеры во главе «сине-желтых».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте украинцы удвоили свое преимущество в этом поединке. Автором точного удара стал Андрей Ярмоленко, который отличился важным голом перед перерывом.

После матча с Польшей команда Мальдеры проведет еще один контрольный поединок — 7 июня украинцы встретятся со сборной Дании.

ВИДЕО. Мальдера не прогадал! Ярмоленко забил за сборную Украины