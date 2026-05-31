ВИДЕО. Мальдера не прогадал! Ярмоленко забил за сборную Украины
Андрей Николаевич удвоил преимущество в матче с поляками
В воскресенье, 31 мая, национальная сборная Украины во Вроцлаве проводит товарищеский матч против Польши. Начало встречи — в 18:30, и эта игра стала дебютной для Андреа Мальдеры во главе «сине-желтых».
На 44-й минуте украинцы удвоили свое преимущество в этом поединке. Автором точного удара стал Андрей Ярмоленко, который отличился важным голом перед перерывом.
После матча с Польшей команда Мальдеры проведет еще один контрольный поединок — 7 июня украинцы встретятся со сборной Дании.
