  4. ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги
Вторая лига
Локомотив Киев
31.05.2026 14:00 – FT 1 : 2
Куликов-Белка
Украина. Вторая лига
31 мая 2026, 16:04 |
ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги

Поединок «Локомотив» – «Куликов-Белка» завершился со счетом 1:2

В воскресенье, 31 мая, в Хмельницком состоялся матч за чемпионство Второй лиги. В битве за золотые медали сошлись киевский «Локомотив» и ФК «Куликов-Белка».

ФК «Куликов-Белка» стал победителем группы А. В 30 матчах команда набрала 68 очков (21 победа, 5 ничьих и 4 поражения). «Локомотив» выиграл группу Б, набрав 70 баллов (22 победы, 4 ничьих и 4 поражения).

Команды начали матч достаточно осторожно. Никто не хотел рисковать, осознавая цену ошибки в решающем матче. Моменты изредка возникали, но до реальной угрозы воротам дело не доходило.

В начале второго тайма «Куликов-Белка» открыл счет. На 48-й минуте Олег Панасюк замкнул прострел с левого фланга.

«Локомотив» отыгрался достаточно быстро, воспользовавшись ошибкой соперника. На 55-й минуте Богдан Мордас перехватил передачу Олега Березы и реализовал выход один на один.

На 87-й минуте «Куликов-Белка» снова повел в счете. Гол на свой счет записал Даниил Волков. Этот забитый мяч и принес команде золотые медали.

Вторая лига. Матч за чемпионство. Хмельницкий, стадион «Подолье». 31 мая

«Локомотив» (Киев) – ФК «Куликов-Белка» – 1:2

Голы: Мордас, 55 – Панасюк, 48, Волков, 87

86’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Волков (Куликов-Белка).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Панасюк (Куликов-Белка).
Два села Юнайтед обыграли Киев. Фантастика.
