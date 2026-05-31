Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала

Бэтмен в исполнении Кристиана Бэйла – лучший в истории в том числе благодаря тем врагам, которых он побеждал. И лучший фильм всей трилогии – с Джокером. Потому что последний является одним из самых харизматичных злодеев в истории кино. Поэтому и интересно. Поэтому и нравится. Поэтому и есть вау-эффект. Для запоминающейся победы герою нужен крутой антагонист. Вчера «Арсенал» владел мячом 25% времени. А еще 120 минут подтверждал вообще все стереотипы о команде, которая не хочет играть в футбол: затягивание времени, игра вратаря исключительно на вынос, отсутствие каких-либо попыток забить при счете 1:0 на табло, защита в собственной штрафной всем составом и т. д. Клише на клише, и каждое – правдивое в отношении «Арсенала». «Канониры» 2 часа были не просто злом, а абсолютным злом. Негодяями. Гадами. Самыми неприятными людьми на свете. И делали это так искусно и харизматично, что победа «ПСЖ» в финале действительно ощущается великой. «Арсенал» стал Джокером для соперника. Проиграл битву за Готэм-кубок – но подарил нам топовый фильм-матч.

Убежден, что этот финал – лучший в ЛЧ за последние годы. Ниже – о причинах этого и топ-матче, который мы посмотрели вчера.

1. «Арсенал» забил очень свойский гол. Эта команда Артеты – не о большом количестве созданных моментов, игре в футбол и уверенных победах, а об использовании возможностей. «Манчестер Сити» потерял очки? «Канониры» трижды подряд выиграют со счетом 1:0, но закрепятся на первой строчке таблицы. В матче нет моментов? «Арсенал» дождется своего углового и забьет. На этот раз в первые 5 минут, до гола, «ПСЖ» уже сделал 32 паса, но на чужой трети – ни одного. Французы владели мячом у собственных ворот. «Арсенал» почти не прессинговал вплоть до защитников. Но Маркиньос ошибся, а Хаверц убежал на пространство и реализовал. Во втором тайме так же будет выбегать на те же ворота Барколя – но свой шанс не реализует. В том числе и потому, что у команд разные ценности, а «Арсенал» настроен выжидать такие шансы и забивать в таких ситуациях. Делал это весь сезон. Сделал снова. В финале команда не изменила себе.

2. «ПСЖ» всем все доказал. Нет, не победой в финале – а тем, из какого сценария спасся. Иногда после титульных матчей возникает ощущение, что чемпион пережил слишком мало и столкнулся со слишком малыми трудностями. «ПСЖ» в этой ЛЧ выиграл несколько матчей в перестрелках («Монако» и «Бавария»). Был успешен в сценарии игры вторым номером (ответный матч с немцами). Выжал максимум из равной игры (первый поединок с «Челси»). Образцово отыграл по счету, когда это было нужно (ответные матчи с «Челси» и «Ливерпулем»). Уже спасался после того, как пропускал первым, но теперь сделал это в финале против сильнейшей обороны Европы. Вопрос: а что вообще должно произойти на поле, чтобы «ПСЖ» все же проиграл и вылетел? Команда как будто прошла эту игру на все достижения. Выполнила все квесты, даже необязательные. Просто нет ни одного повода сказать, что что-то там со стороны «ПСЖ» незаслуженно.

3. «Арсенал» тянул время сразу после пропущенного гола. 17 точных пасов за 17 минут. Рая долго вводил мяч от ворот еще в начале второй 10-минутки. Судья торопил «красных» с аутами еще на 15 минуте. Абсолютно каноничная игра на удержание. Как будто в Football Manager сразу после забитого гола нажал на «часто тянуть время». И оборона. И всего 2 удара в следующие 70 минут после забитого гола. 21% владения мячом. С точностью в 66%. Это не просто прагматично и на результат – это исключительно на него. Вряд ли такой футбол нравился даже самим игрокам. Да что там игрокам: даже Артете. Но «Арсенал» решил, что сегодня красота не нужна. Более того: сегодня красоту нужно убить ради победы. Теперь уже точно: Артета ближе всего в футболе к Аллегри. Даже «Атлетико» не во всех решающих матчах был таким. Даже Симеоне не мог полностью забить на фаната. А Артета это сделал.

4. «Арсенал» заслужил титул еще своей игрой в первом тайме. У «ПСЖ» всего 6 ударов, лучший из которых – на 0.1 xG после отскока. Все остальные – на 0.16 по той же метрике в целом. И это у команды, которая атакует всем составом. Сидит на чужих воротах. Имеет в составе таких игроков, как Хвича и Дембеле. Регулярно забивает дальними ударами. Вариативна в атаке. Знает, как забивать в финалах. Однако этот «ПСЖ» не создал ничего. Просто не смог. Проигрывал индивидуальные дуэли. Даже дальние удары не готовил как следует, потому что не давали. «Арсенал» сдержал лучшее нападение Европы. То, которое только что уничтожило «Баварию», ранее – «Челси», «Ливерпуль», в прошлом сезоне – «Интер». Но «канониров» не смогло. На фоне этой обороны «ПСЖ» выглядел командой с плохой атакой. Если ты делаешь такое с действующим чемпионом Европы, то ты заслуживаешь стать новым чемпионом Европы. Чемпионский тайм от «Арсенала». Выдающийся. Образцовый. Идеальный.

5. Рефери – топ. Идеально отработал в каждом важном эпизоде, справедливо раздал все карточки. А ещё сделал очень редкую вещь: запомнился с отметкой «+», при том, что был заметным. Мы привыкли, что хороший арбитр = незаметный. Но не всегда. Вот вам прекрасное исключение. Этот рефери подгонял игроков «Арсенала» каждый раз, когда те тянули время. Добавил к первому и второму таймам из-за этого в сумме 12 минут. На 45+7 не дал «канонирам» исполнить угловой, потому что Сака целую вечность готовился его подавать. На старте второго тайма наградил «горчичником» Москеру за то, что тот никак не мог ввести мяч в игру. Уверенный в себе судья. Жесткий, но не жестокий, потому что не дал вторую желтую Москере после неигровой первой. Категоричный. Такой, который понимает, что происходит на поле. Даниэль Зиберт, это чувствовалось, был за максимально честную игру. Даже неправильный вброс аута во втором тайме зафиксировал. Респект.

6. Хвича – герой матча. Не путать с лучшим футболистом. Нет, далеко не лучший поединок Кварацхелии. Пожалуй, его худший в плей-офф в этом году. Но в ключевой момент матча именно он совершил ключевое действие и заработал пенальти. Этот реализованный 11-метровый не был моментом счастья для «ПСЖ» – скорее моментом облегчения. Потому что не «наконец-то забили», а «все-таки забили». Ведь могли и не отличиться. «Арсенал» защищался надежно. Свел все к индивидуальным дуэлям своих защитников против нападающих парижан. Если бы не сольные действия атаки французов, они бы не забили. И Хвича протянул мяч с окровавленной ногой. Получил по ней. Упал. И после этого «ПСЖ» дышал легче. Отпустило. Прошло. Хвича не был лучшим в матче, но стал главным героем в ключевом эпизоде поединка. Жаль, что не сыграет на ЧМ. Если бы отправился на мундиаль и забил хотя бы 3-4 гола, ЗМ был бы его. Лучший футболист плей-офф ЛЧ. С запасом и без вариантов.

Getty Images/Global Images Ukraine

7. Как быстро все меняется в футболе! Еще 3 года назад «ПСЖ» был злом. Потому что имел много денег и не знал, как их правильно использовать. Потому что покупал лучших, а не самых нужных. Потому что у него была токсичная раздевалка. Потому что доверял не тем тренерам. Потому что Месси, Неймар и Мбаппе вместо команды. Прошло чуть больше 1000 дней, и где мы сейчас? «ПСЖ» во время игры с «Арсеналом» выглядит «хорошим парнем». Тем, за кого болеет большинство нейтральных болельщиков. Потому что «канониры» только отбиваются. Не атакуют. Тянут время. Делают все то, за что мы не любим футбол. И ты бессознательно начинаешь болеть за французов. Потому что те более инициативны. Потому что они творят, а не только разрушают. Интуитивно становится понятно, что зло на поле сейчас – «Арсенал». Точно не этот «ПСЖ». Не та команда, в составе которой Хвича и Витинья. Не та, где тренер Энрике. Всего 3 года, а «ПСЖ» теперь на светлой стороне. Большая победа тренера, о которой мало говорят.

8. Великолепный финал. Да, без большого количества созданных моментов, но я не могу вспомнить за весь сезон гол, который весил бы больше, чем забитый мяч Дембеле. В этом голе есть история страданий «ПСЖ». История подвигов в обороне «Арсенала». Этот мяч перечеркнул все старания одной команды и стал высшей наградой для другой. Не дал «ПСЖ» психологического преимущества, потому что это был не хук, отправляющий в нокаут, – лишь джеб после серии слабых ударов. Просто «Арсенал» его пропустил. Потому что соперник слишком искусен и просто должен был поймать хотя бы один раз за бой. «ПСЖ» в итоге выиграл матч, но план «Арсенала» сработал лучше. Игра прошла так, как хотели лондонцы. Парижане забили тот гол вопреки, а не благодаря. Матч без лучшего футболиста. Без звезд. Дуэль команды против команды. Индивидуальных дуэлей. Превосходной работы рефери.

Вспомните последние финалы ЛЧ. «Интер» и «Боруссия» не смогли дать бой. «Сити» и «Реал» в финалах с «Интером» и «Ливерпулем» соответственно стали чемпионами – но без чемпионской игры. А вспомните «Ливерпуль» в Киеве. И «Тоттенхэм» в Мадриде. Разве они не разочаровали в своих финалах? «Арсенал» на этот раз – нет. И «ПСЖ» тоже. Чемпионская оборона справилась с чемпионским нападением. Ни одна из команд не провалилась. Многие футболисты провели хороший матч. Интрига была до самого конца. Все нервничали. С большим количеством голов не сложилось, но в том числе и благодаря этому ценность каждого момента ощущалась наивысшей. Гол «ПСЖ» был великим. Значимым. Крайне эмоциональным для каждого болельщика на стадионе и перед экранами. Финал ЛЧ не оставил равнодушными. Возможно, не стал лучшим развлечением – но за ним хотелось следить от начала до конца. Поэтому и лучший за много лет.

9. «Арсенал» практически исключил из игры переходные фазы. Намеренно. То есть нельзя критиковать «канониров» за отсутствие контратак, ведь такой был план. Главное – не дать «ПСЖ» разбежаться. Когда уходишь в быструю атаку, рискуешь потерять мяч и получить такую же в ответ. Нет контратак – минимизируешь такие риски. План на матч заключался в том, чтобы не оставлять парижанам свободных зон на своей половине. Мог ли «Арсенал» сыграть по-другому? Пожалуй, нет. Ответ дала позиционная атака «канониров» на 77 минуте. Может, впервые в матче «Арсенал» пошел вперед большими силами. Насыщал чужую штрафную площадь. Результат – рывок Кварацхелии и тот самый удар в штангу. То есть англичан едва не наказали голом за первую же попытку. Потому что «ПСЖ» – лучший в Европе в игре на переходах. Вот что было бы, если бы «Арсенал» сыграл смелее. Не имел бы шансов. Правильный план на матч.

10. Дополнительное время – стоячее. 0.23 xG на две команды. При том, что Инкапье из-за травмы доигрывал матч без рывков и прыжков, а Маркиньоса вообще заменили. И ничего, никаких моментов. Потому что усталость. Напомню: у «Арсенала» самая длинная скамейка запасных среди всех топ-команд за последние лет 10, а «ПСЖ» большую часть чемпионата играл вообще резервистами. То есть эти 2 команды чуть ли не больше всех в Европе были готовы играть больше 90 минут в мае. И показали… вот это. Вот вам и последствие слишком большого количества матчей в сезоне. Футболисты не могут. Даже те, у которых регулярно был отдых. Если бы в финале встретились условные «Манчестер Сити» и «Барселона», в дополнительное время игроков вообще откачивали бы. Немного тревожно за ЧМ, потому что там будут овертаймы. А футбола в них, вероятно, мы не увидим. Потому что там будут еще более уставшие игроки. Хотя вроде бы куда еще больше…

11. Рая должен быть основным в сборной Испании. Даже не из-за своего выступления в финале (хотя у него были сейвы и в основное время, и еще один в серии) – а из-за того, что он делал перед 11-метровыми. Похлопал по плечу арбитра как лучшего друга. Что-то там пошутил. Инициировал рукопожатие с Сафоновым. И это после того, как его ворота атаковали 120 минут подряд. Представьте себе уровень спокойствия и ментальной подготовки. Кстати, это еще и один из признаков того, что «Арсенал» эти 2 часа не выживал: тогда бы вратарь так себя не чувствовал. Рая был уверен в себе. Не выиграл для команды серию пенальти – но выиграл у своего визави, потому что отразил 1, а его соперник – 0. Спокойно реагировал на каждый пропущенный, в то время как тот же Сафонов раз даже по мячу после неудачи ударил. «Арсенал» проиграл серию, но начинал ее с гораздо лучше подготовленным к ней психологически вратарем. Потому что вот такой сейчас Рая. Кто его психолог? Хочу к нему. Запишите. Де ла Фуэнте после такого финала Раи, если тот поставит на Симона, никто не поймет.

12. Обе команды с нами надолго. И это крайне приятно. Потому что крайние победы в ЛЧ того же «Реала» Анчелотти и Зидана и ощущались последними. Ведь состав старел, нуждался в обновлениях. В «ПСЖ» единственный игрок 30+ в стартовом составе вчера – Маркиньос, которого скоро будет готов заменить либо Бералдо, либо Забарный. Дуэ и Невеш совсем молоды.

Getty Images/Global Images Ukraine

Эти футболисты в таком составе готовы зажигать еще 3-5 лет. То же самое с «Арсеналом», который выставил на поле самый молодой за последние 50 лет для английских команд состав на финал ЛЧ по среднему возрасту. Старых нет. Каждый либо на пике, либо еще даже не вышел на него. Если не будет потрясений, и «Арсенал» с Артетой, и «ПСЖ» с Энрике в похожих составах с нами надолго. Эти команды подарили нам сильный финал и способны дать еще больше. В частности, и я очень в это верю, в личных противостояниях следующих лет. Приятно знать, что сильная команда в финале лишь проиграла, а не закончилась; одержала историческую викторию, а не последнюю. Здесь таких аж 2, и это большая победа для футбола.

P.S. Один из болельщиков «ПСЖ» ошибся и на финал ЛЧ отправился не в Будапешт, а в Бухарест. Действительно похожие названия, но разные страны. А вот если бы фанат лучше знал названия городов и столиц… Теперь наконец понимаю, зачем вы меня в свое время так гоняли по ним на уроках географии, Людмила Дмитриевна.