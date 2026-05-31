Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026!
В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Игу Свентек из Польши.
Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:5, 6:1
В первой партии Марта дважды уступала Иге с брейком и отыграла одну подачу на сет, но сумела со счета 4:5 взять три гейма подряд. Во второй Свентек начала с брейка, а затем украинка взяла шесть геймов подряд.
Костюк провела четвертое очное противостояние против Свентек и одержала первую победу. Ранее Марта ни разу не брала у Иги даже сет.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Костюк поборется либо с Элиной Свитолиной, либо с Белиндой Бенчич.
Марта впервые в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Париже и во второй раз на турнирах Grand Slam. В 2024 году Костюк провела матч 1/4 финала на Australian Open, в котором уступила Коко Гауфф.
Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось добраться до четвертьфинала РГ. Элина играла в Париже на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.
Костюк выиграла 16-й матч подряд, ни разу не проиграв на грунте в этом сезоне. Марта до Ролан Гаррос стала победительницей соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.
Хоча нам не звикати)
Марта і Еліна найкращі в цьому році на РГ і це видно неозброєним оком.Дві безумовні королеви грунту в 2026 році .Нажаль жереб зводить їх в 1/4.
Поняття фейр-плей для полячки абсолютна терра інкогніта, задля перемоги будь-які засоби хороші. Тому й не розумію українців, які продовжують за неї вболівати.
можно розраховувати на приємні результати! Вже знаю! Нажаль прийдеться грати з Світоліной, як що вона пройде Бенчіч!
Але це вже зовсім інша Марта. Як кажуть, не дочекаєтесь)
✅Шахтар вибивав Лех з ЛК
✅Хокеїсти обійшли поляків в боротьбі за еліту
✅Еліна вибивала Ігу двічі (ІУ, Рим)
✅І ось нарешті і Мартуся її вибила. На мейджорі!🤩
🇺🇦⚽🇵🇱Тепер чекаємо на цікавий і футбольний поєдинок
Я думаю, якщо далі буде Еліна, вона таких явних подарунків не дасть.