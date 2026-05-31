Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31 мая 2026, 13:50 | Обновлено 31 мая 2026, 14:43
Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026!

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Игу Свентек из Польши.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:5, 6:1

В первой партии Марта дважды уступала Иге с брейком и отыграла одну подачу на сет, но сумела со счета 4:5 взять три гейма подряд. Во второй Свентек начала с брейка, а затем украинка взяла шесть геймов подряд.

Костюк провела четвертое очное противостояние против Свентек и одержала первую победу. Ранее Марта ни разу не брала у Иги даже сет.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Костюк поборется либо с Элиной Свитолиной, либо с Белиндой Бенчич.

Марта впервые в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Париже и во второй раз на турнирах Grand Slam. В 2024 году Костюк провела матч 1/4 финала на Australian Open, в котором уступила Коко Гауфф.

Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось добраться до четвертьфинала РГ. Элина играла в Париже на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.

Костюк выиграла 16-й матч подряд, ни разу не проиграв на грунте в этом сезоне. Марта до Ролан Гаррос стала победительницей соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

Видеообзор матча

Даниил Агарков Sport.ua
Почитав місцевий чат матчу. Дуже смішне читання)) "Іга грає на рівень краще", "Марті немає тут що ловити", "в Костюк нема сил", "жах", "зає...ала"... Потім ті ж самі люди через півгодини: "браво, Марта!", "молодчина", "Іга сьогодні жахлива"...
Хоча нам не звикати)
Нічого не писав під час матчу щоб не наврочити. Але ж це було круто. З прихованим бубликом зробити Ігу це бомбезно. З перемогою!!!
Марта і Еліна найкращі в цьому році на РГ і це видно неозброєним оком.Дві безумовні королеви грунту  в 2026 році .Нажаль жереб зводить їх в 1/4.
Щодо Свьонтек. Хтось колись бачив, щоб Іга сама підкорегувала хибне рішення суддів і затерла мітку на знак влучання суперниці, як це сьогодні робила Марта? Ні, завжди робить вигляд, що все правильно, а потім ще й сперечається з вишечником, якщо той поправляє лінійних. Сьогоднішній день не виключення. Хіба що в матчах, де має повну ігрову перевагу, може собі дозволити"благородний" жест - хоча я такого не пам`ятаю.
Поняття фейр-плей для полячки абсолютна терра інкогніта, задля перемоги будь-які засоби хороші. Тому й не розумію українців, які продовжують за неї вболівати.
Дяка Марті за яскрву перемогу, за подарований настрій. Початок був складний, зато фініш чудовий.
Це вже гра виважена,від зовсім іншой Марти! Зрілий 🎾Молодець! Не знаю хто там далі буде, але з такою грою Костюк
можно розраховувати на приємні результати! Вже знаю! Нажаль прийдеться грати з Світоліной, як що вона пройде Бенчіч! 
Форма (фізична та ігрова), впевненість на фоні довгої безпрограшної серії, краща технічна оснащеність, зрештою, - все було на боці Марти. Проти неї лише тиск імені суперниці, тож головне для Марти було не програти самій собі.
Але це вже зовсім інша Марта. Як кажуть, не дочекаєтесь)
Кепка з допінгом - Марта 3:0, але Марта - Іга 1:0. Бравіссімо, дівчинко! Палай, борись, перемагай! Сьогодні ти грала дійсно класно! 
Вітаю з перемогою! Нарешті тренер достукався до Марти.
Мені здалося чи так і є Марта була ментально сильніша , молодець , з перемогою .
З Днем Києва!
Молодець ! Хто дивився, думаю мене підтримає !
Все. Тепер до колекції тільки омонівка. (Не обов'язково вже на цьому турнірі). І можна нарешті повірити, что Шолом і звання першої ракетки світу лише питання часу.
Йосип драний, тільки звільнився і зайшов на сайт, а тут такий позитивчик від Мартусі!!!! МОЛОДЕЦЬ, дербі в чвертьфіналі все ближче!!!!!
Нема слів.🇺🇦💙💛💪👍👏👏👏🌟🌟🌟🌟🌟
Марта - просто "кіборг" незламний!!! Так! Я ж казав, що коли як не зараз Марті ламати негативну статистику проти Свьонтек!!!
дуже шкода що з Ельою доведеться грати, якщо та Бенчіч обіграє. хай би краще наші у фіналі зустрілись)
Поки що суцільна домінація України над Польщею в цьому році
✅Шахтар вибивав Лех з ЛК
✅Хокеїсти обійшли поляків в боротьбі за еліту
✅Еліна вибивала Ігу двічі (ІУ, Рим)
✅І ось нарешті і Мартуся її вибила. На мейджорі!🤩
🇺🇦⚽🇵🇱Тепер чекаємо на цікавий і футбольний поєдинок
Марту з перемогою. Звичайно велика заслуга цієї перемоги лежить на самій Ігі. Якість її гри, особливо після рахунку 4:3 в першому сеті пішла на користь Марти. Хоча мабуть, це тому що, Марта змогла у вирішальний моменти вивести Ігу з рівноваги.  А, далі Марті просто треба було тримати свою якість. Хоча треба сказати, що красивих ударів Марти сьогодні таки назбиралося.
Я думаю, якщо далі буде Еліна, вона таких явних подарунків не дасть.
Тихенько!!!!!!! Не налякати вдачу! Дуже сподіваємось
