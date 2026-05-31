Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026!

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Игу Свентек из Польши.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Ига Свентек (Польша) [3] – 7:5, 6:1

В первой партии Марта дважды уступала Иге с брейком и отыграла одну подачу на сет, но сумела со счета 4:5 взять три гейма подряд. Во второй Свентек начала с брейка, а затем украинка взяла шесть геймов подряд.

Костюк провела четвертое очное противостояние против Свентек и одержала первую победу. Ранее Марта ни разу не брала у Иги даже сет.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Костюк поборется либо с Элиной Свитолиной, либо с Белиндой Бенчич.

Марта впервые в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Париже и во второй раз на турнирах Grand Slam. В 2024 году Костюк провела матч 1/4 финала на Australian Open, в котором уступила Коко Гауфф.

Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось добраться до четвертьфинала РГ. Элина играла в Париже на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.

Костюк выиграла 16-й матч подряд, ни разу не проиграв на грунте в этом сезоне. Марта до Ролан Гаррос стала победительницей соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

