Новый тренер Динамо, отставка в Жироне, успех украинских теннисисток
Главные новости за 28 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 мая.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
Анатолий Бессмертный присоединился к тренерскому штабу Игоря Костюка
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинцы остались без тренера. Мичел покинул Жирону
У каталонского клуба будет новый коуч
2B. Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал защитника
Конопля станет игроком Боруссии Менхенгладбах
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Молодой игрок подписал контракт со Славией Прага
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо
Валентин Моргун продолжит карьеру в Колосе из Ковалевки
4. Вторая победа на Турнире развития. Украина WU-16 взяла верх над Черногорией
Сине-желтая команда выиграла поединок со счетом 2:1
5A. Участник ЧМ-2026 проиграл сборной из Европы, не попавшей на мундиаль
Ирландия на домашней арене в Дублине нанесла поражение Катару
5B. Сенсационный победитель Кубка Португалии не сумел подняться в Примейру
Команда Каза Пия в ответной игре переходного плей-офф переиграла Торренсе
6. ЧМ по хоккею. Определены полуфинальные пары турнира
Невероятная Швейцария, сенсационная Норвегия, Канада против Финляндии
7A. Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Александра вырвала победу у Кимберли Биррелл на супертай-брейке
7B. Очередной рекорд. Впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос
Свитолина, Костюк, Стародубцева и Олейникова продолжают борьбу
7C. Сенсация. Из-за жары Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1 в 3-м сете
Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда
8. Украина всухую разгромила Бельгию на старте ЧЕ-2026 по мини-футболу
Чемпионат Европы 2026 начался в Братиславе, столице Словакии
9. Украинец Антон Казаков выиграл турнир по дисциплине Снукер-900
В финале украинский снукерист победил Крейга Стедмана со счетом 5:4
10A. Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
Работа Сеска Фабрегаса заслуживает похвалы и уважения
10B. Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Англия завоевала второй еврокубок: Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций
