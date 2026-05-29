Новый тренер Динамо, отставка в Жироне, успех украинских теннисисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера

Анатолий Бессмертный присоединился к тренерскому штабу Игоря Костюка

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинцы остались без тренера. Мичел покинул Жирону

У каталонского клуба будет новый коуч

2B. Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал защитника

Конопля станет игроком Боруссии Менхенгладбах

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака

Молодой игрок подписал контракт со Славией Прага

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо

Валентин Моргун продолжит карьеру в Колосе из Ковалевки

4. Вторая победа на Турнире развития. Украина WU-16 взяла верх над Черногорией

Сине-желтая команда выиграла поединок со счетом 2:1

5A. Участник ЧМ-2026 проиграл сборной из Европы, не попавшей на мундиаль

Ирландия на домашней арене в Дублине нанесла поражение Катару

5B. Сенсационный победитель Кубка Португалии не сумел подняться в Примейру

Команда Каза Пия в ответной игре переходного плей-офф переиграла Торренсе

6. ЧМ по хоккею. Определены полуфинальные пары турнира

Невероятная Швейцария, сенсационная Норвегия, Канада против Финляндии

7A. Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Александра вырвала победу у Кимберли Биррелл на супертай-брейке

7B. Очередной рекорд. Впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос

Свитолина, Костюк, Стародубцева и Олейникова продолжают борьбу

7C. Сенсация. Из-за жары Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1 в 3-м сете

Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда

8. Украина всухую разгромила Бельгию на старте ЧЕ-2026 по мини-футболу

Чемпионат Европы 2026 начался в Братиславе, столице Словакии

9. Украинец Антон Казаков выиграл турнир по дисциплине Снукер-900

В финале украинский снукерист победил Крейга Стедмана со счетом 5:4

10A. Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба

Работа Сеска Фабрегаса заслуживает похвалы и уважения

10B. Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27

Англия завоевала второй еврокубок: Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций