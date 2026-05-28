Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 23:08 |
1633
1

Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера

Конопля станет игроком «Боруссии» М

28 мая 2026, 23:08 |
1633
1 Comments
Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля в ближайшее время официально станет игроком менхенгладбахской «Боруссии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, оформление трансфера и официальное объявление о сделке ожидаются уже в ближайшие дни.

Украинский футболист подпишет контракт с клубом Бундеслиги до лета 2029 года. Конопля перейдет в немецкую команду в статусе свободного агента, однако «Шахтер» сохранит процент от будущей продажи игрока. По предварительной информации, речь идет о 50% от суммы следующего трансфера.

Интерес к 26-летнему правому защитнику также проявляли клубы из Испании и Италии, но сам футболист решил продолжить карьеру именно в Бундеслиге.

По теме:
Один из самых дорогих игроков покинет Ливерпуль. Не получил новый контракт
В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону
Экс-лидер Манчестер Сити имеет варианты помимо Барселоны
трансферы Боруссия Менхенгладбах Шахтер Донецк свободный агент трансферы Бундеслиги Ефим Конопля трансферы УПЛ Флориан Плеттенберг
Дмитрий Олийченко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Футбол | 28 мая 2026, 23:17 0
Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе

Украинец выдвинул требование, которое в Амстердаме не могут удовлетворить

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28 мая 2026, 08:29 29
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
Футбол | 28.05.2026, 18:13
Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
Волшебная бровь Анчелотти. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2026?
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 28.05.2026, 07:02
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Вася тракторист не може поїхати в Польщу на роботу. Отака от свобода
Ответить
0
Популярные новости
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
28.05.2026, 08:02 16
Бокс
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем