Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера
Конопля станет игроком «Боруссии» М
Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля в ближайшее время официально станет игроком менхенгладбахской «Боруссии».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, оформление трансфера и официальное объявление о сделке ожидаются уже в ближайшие дни.
Украинский футболист подпишет контракт с клубом Бундеслиги до лета 2029 года. Конопля перейдет в немецкую команду в статусе свободного агента, однако «Шахтер» сохранит процент от будущей продажи игрока. По предварительной информации, речь идет о 50% от суммы следующего трансфера.
Интерес к 26-летнему правому защитнику также проявляли клубы из Испании и Италии, но сам футболист решил продолжить карьеру именно в Бундеслиге.
