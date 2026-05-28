Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля в ближайшее время официально станет игроком менхенгладбахской «Боруссии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, оформление трансфера и официальное объявление о сделке ожидаются уже в ближайшие дни.

Украинский футболист подпишет контракт с клубом Бундеслиги до лета 2029 года. Конопля перейдет в немецкую команду в статусе свободного агента, однако «Шахтер» сохранит процент от будущей продажи игрока. По предварительной информации, речь идет о 50% от суммы следующего трансфера.

Интерес к 26-летнему правому защитнику также проявляли клубы из Испании и Италии, но сам футболист решил продолжить карьеру именно в Бундеслиге.