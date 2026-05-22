Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах

Стала известна зарплата, которую украинский фулбек Ефим Конопля будет получать в составе «Боруссии» Менхенгладбах. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, согласно контракту 26-летнего футболиста с немецким клубом, который будет рассчитан на 3 года, его зарплата составит 85-90 тысяч евро в месяц. В «Шахтере», соглашение с которым у него истекает, он получал 30 тысяч евро в месяц.

В текущем сезоне на счету Ефима Конопли 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Ефим Конопля перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах.