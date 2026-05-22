Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Германия
22 мая 2026, 22:32 | Обновлено 22 мая 2026, 22:52
2915
3

Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах

Зарабатывать украинский фулбек будет в три раза больше

22 мая 2026, 22:32 | Обновлено 22 мая 2026, 22:52
2915
3 Comments
Стала известна зарплата Конопли в Боруссии Менхенгладбах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Стала известна зарплата, которую украинский фулбек Ефим Конопля будет получать в составе «Боруссии» Менхенгладбах. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, согласно контракту 26-летнего футболиста с немецким клубом, который будет рассчитан на 3 года, его зарплата составит 85-90 тысяч евро в месяц. В «Шахтере», соглашение с которым у него истекает, он получал 30 тысяч евро в месяц.

В текущем сезоне на счету Ефима Конопли 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Ефим Конопля перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах.

По теме:
В Реале нашли замену Дани Карвахалю
Шахтер отказался от игрока, который бросил клуб ради переезда в Украину
Романо назвал первого новичка Челси под руководством Алонсо
трансферы Боруссия Менхенгладбах Шахтер Донецк трансферы Бундеслиги Ефим Конопля трансферы УПЛ зарплаты
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Футбол | 22 мая 2026, 22:53 5
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции

В финальном матче был переигран Коньяспор со счетом 2:1

ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22 мая 2026, 17:44 88
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года

Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22.05.2026, 08:48
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22.05.2026, 10:17
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
обижали его в Шахтере.
как Траоре с Матвиенко так по 2 млн
Ответить
+2
Настя-мінєтчиця буде задоволена такою зарплатою )
Ответить
+1
Меркантильний перехід і футболіст
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
21.05.2026, 12:05 2
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 17
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
22.05.2026, 17:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем