Источник назвал клуб, в котором Конопля продолжит карьеру
Украинский защитник близок к трансферу в «Боруссию» Менхенгладбах
Украинский защитник «Шахтера» Ефим Конопля продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, переговоры между 26-летним футболистом и немецким клубом завершились успешно – летом фулбек переберется в Германию в качестве свободного агента. «Горняки» получат 50 процентов от суммы будущего трансфера своего воспитанника.
В текущем сезоне на счету Ефима Конопли 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.
Ранее стали известны условия трансфера и контракта Мендосы с «Шахтером».
