Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 17:24 | Обновлено 22 мая 2026, 17:29
Источник назвал клуб, в котором Конопля продолжит карьеру

Украинский защитник близок к трансферу в «Боруссию» Менхенгладбах

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник «Шахтера» Ефим Конопля продолжит карьеру в менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, переговоры между 26-летним футболистом и немецким клубом завершились успешно – летом фулбек переберется в Германию в качестве свободного агента. «Горняки» получат 50 процентов от суммы будущего трансфера своего воспитанника.

В текущем сезоне на счету Ефима Конопли 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Ранее стали известны условия трансфера и контракта Мендосы с «Шахтером».

Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
Тьху мля. Джерело треба було глянути... Це не джерело, це гейзер....
Якась маячня. Борусія просто так погодиться віддати половину вартості гравця?
Ну и отлично 👏
Норм, цікаво чи вдасться заграти
