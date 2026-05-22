Стали известны условия трансфера и контракта Мендосы с Шахтером
Венесуэлец подпишет с горняками 5-летнее соглашение
Венесуэльский вингер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса подпишет контракт с донецким «Шахтером», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «горняки» активировали клаусулу 24-летнего футболиста, которая составляла 3 миллиона евро. Игрок подпишет с новым клубом 5-летний контракт.
В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что делает его самым результативным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Ранее Арда Туран прокомментировал слухи о подписании Александра Караваева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Вошел в тренерский штаб Мальдеры
Вроде еще никто и никогда не клал динамовцам в одном матче сразу 4 банки