Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны условия трансфера и контракта Мендосы с Шахтером
22 мая 2026, 16:34
Стали известны условия трансфера и контракта Мендосы с Шахтером

Венесуэлец подпишет с горняками 5-летнее соглашение

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский вингер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса подпишет контракт с донецким «Шахтером», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горняки» активировали клаусулу 24-летнего футболиста, которая составляла 3 миллиона евро. Игрок подпишет с новым клубом 5-летний контракт.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что делает его самым результативным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее Арда Туран прокомментировал слухи о подписании Александра Караваева.

Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Хороший игрок
Суркис Учитесь У Шахтера ❗ 
3 ляма - копейки. А вот 4 мяча положить в ворота Динамо - за такого игрока не жалко их отдать   Ждем от него новых рекордов, желательно все в сторону динамо .
Вроде еще никто и никогда не клал динамовцам в одном матче сразу 4 банки 
