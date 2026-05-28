Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
28 мая 2026, 14:25 | Обновлено 28 мая 2026, 14:28
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Александра вырвала победу у Кимберли Биррелл на супертай-брейке

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах вырвала победу у Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 83) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:3, 0:6, 7:6 (10:5)

Следующей соперницей Олейниковой будет победительница поединка Диана Шнайдер (WTA 23) – Маккартни Кесслер (США, WTA 48).

Даниил Агарков
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Четверо красунь від України в 3 раунді - це певне рекорд Шоломів, виправте, якщо помиляюсь
Як же я хвилювався в 3 сеті та все-таки дочекався перемоги. Олександра велика розумничка, наша гордість 
Вітаємо Сашу з Перемогою!!! Пишаємось!!!
Потішила нас і Батька!)))
Слава Україні!!!
4 в 3 колі, Є рекорд! Ще один супер-тай наш, а ця кістка в горлі для WTA вже серед 32 найкращих на Ролан Гарос, так тримати!
З перемогою, красуне! Браво! Потішила батька і нас заодно))
Матч з розряду - гра забувається, результат залишається. Якось занадто швидко залишили Сашу сили, тож довелося вигризати на морально-вольових. Спека в Парижі скажена, австралійка до таких умов апріорі пристосована краще, тут все зрозуміло - але такі умови триватимуть ще два дні, тож в третьому колі буде не набагато легше. Трішки тривожно. Але Саша вже зробила на цьому турнірі - мейджорі, між іншим - дуже багато. Розумничка!
Сашунечка молодець!Витримала,зуміла переламати хід матчу після невдалого 2 сету,так тримати й надалі!
Перед татом вона не могла програти )
Молодец! Так тримати!
Фантастична Саша ! Молодець ! Сила і воля . Вся у свого татка -воїна. 
Пишаємось!  Слава Україні!!
В 1/16 кожна восьма буде наша, непогано
яка молодець Олександра, боэць , яка сила волі, жага боротьби за кожний мяч, самовіддача неймовірна, всі ці складові компенсують маленькі недоліки в від точеній майстерності , Саша з перемогою, дякую за захоплюючу гру.
Бідний батя похудав кг на 10,обняв донечку й не міг одразу відпустити!Молодець ,який диамант виховав!
До речі, третій супертайбрейк на турнірі за участі українок, і всі три на нашу користь.
Третє коло ТВШ, це вже не аби як))) Тож щирі вітання!!! По грі не було видно, що кенгуру не ґрунтовичка, до Сашиних викрутасів пристосувалась і почала їх гатити по кутам не опускаючи на землю. І отут здавався гаплик. Але Сашко змогла перевести це в битву характерів і там виявилась сильнішою. Молодець!
В лайві вже п`ятидесята. Дивно, бо всі українські тенісні експерти і меценати визнали Олександру з її тенісом абсолютно безперспективною, а найдостойніші судді в світі - коментатори спорт.уа - приєдналися до цієї думки. Мабуть, в жіночому турі теж якимось чином про це дізналися, тож тепер, щоб підтримати подругу-тенісистку, жалісливі суперниці самі їй піддаються. Причому триває це вже не перший рік. Яка зворушлива професійна та гендерна солідарність! Я завжди знав, що називати жіночий теніс "кублом гадюк" це брутальне чоловіче ІПСО))
Мододчинка, Саша!
На морально-вольових дотиснула австралійку.
Нерви, валідол, сивина, передінфарктний стан, але головне - перемога!
Є національний рекорд!
Четверо українок крокують у третій раунд відкритого чемпіонату Франції.
To be continued. 
Все, можна видихнути. Одне питання: а з якого дива ми вирішили, що Саша завідомо сильніша за Кім? 
 Тепер свинина. Програвати не можна, інакше всі пресконференції розіб'ються вщент однією свиною посмішкою.
Гра Біррелл не набагато гнучкіша за гру Приданкіної, тож на грунті вона могла пройти Сашу лише у випадку, якби у тої виникли якісь серйозні фізичні проблеми. Проблеми виникли, але - тьху-тьху - не настільки серйозні. До спеки пристосовуватись доводиться усім. Показовим в плані гри вважаю лише перший сет, коли Сашуня домінувала, демонструючи свій ігровий інтелект та усе технічне різноманіття свого тенісу. Далі наступило виснаження, почалася гра на виживання і битва характерів. Наша бійчиня не підвела.
Але й Кімберлі повертається з Парижа зі скальпом Пегули на поясі, тож з`їздила точно не даремно)
Молодець !Якщо кацапка пройде на Олійникову ,так у мене нема сумнівів що і її пройде ,так як на цьому турніри кацапки нам програють в суху без шансів .
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
