Ролан Гаррос28 мая 2026, 14:25 | Обновлено 28 мая 2026, 14:28
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Александра вырвала победу у Кимберли Биррелл на супертай-брейке
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
Во втором раунде украинка в трех сетах вырвала победу у Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 83) за 2 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала
Александра Олейникова (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:3, 0:6, 7:6 (10:5)
Следующей соперницей Олейниковой будет победительница поединка Диана Шнайдер (WTA 23) – Маккартни Кесслер (США, WTA 48).
Потішила нас і Батька!)))
Слава Україні!!!
Матч з розряду - гра забувається, результат залишається. Якось занадто швидко залишили Сашу сили, тож довелося вигризати на морально-вольових. Спека в Парижі скажена, австралійка до таких умов апріорі пристосована краще, тут все зрозуміло - але такі умови триватимуть ще два дні, тож в третьому колі буде не набагато легше. Трішки тривожно. Але Саша вже зробила на цьому турнірі - мейджорі, між іншим - дуже багато. Розумничка!
На морально-вольових дотиснула австралійку.
Нерви, валідол, сивина, передінфарктний стан, але головне - перемога!
Є національний рекорд!
Четверо українок крокують у третій раунд відкритого чемпіонату Франції.
To be continued.
Тепер свинина. Програвати не можна, інакше всі пресконференції розіб'ються вщент однією свиною посмішкою.
Але й Кімберлі повертається з Парижа зі скальпом Пегули на поясі, тож з`їздила точно не даремно)