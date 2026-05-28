Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах вырвала победу у Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 83) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:3, 0:6, 7:6 (10:5)

Следующей соперницей Олейниковой будет победительница поединка Диана Шнайдер (WTA 23) – Маккартни Кесслер (США, WTA 48).