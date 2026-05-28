ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с голкипером. Он ушел бесплатно

Львовские Карпаты официально объявили о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Андреем Клищуком. Об этом пишет клубная пресс-служба львов.

«Футбольный клуб Карпаты благодарит Андрея за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в лаконичном сообщении.

По официальной информации, контракт 33-летнего голкипера с клубом истекает 30 июня. «Львы» решили не продлевать соглашение с голкипером.

Андрей Клищук стал игроком «зелено-белых» летом 2025 года. За это время вратарь сыграл три поединка и пропустил четыре гола.