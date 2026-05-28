  Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28 мая 2026, 14:55 | Обновлено 28 мая 2026, 15:31
Свитолина, Костюк, Стародубцева и Олейникова продолжают борьбу на мейджоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

Сразу четыре украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова – вышли в 1/16 финала Ролан Гаррос.

Ранее лучшим результатом Украины в Париже были три представительницы на этой стадии в 2025 году (Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская).

Лишь во второй раз в истории четыре украинки сыграют в 1/16 финала одного турнира Grand Slam – впервые это было на Australian Open 2024, когда до третьего круга добрали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Даниил Агарков Sport.ua
Пишаємось такою формою наших тенісисток
Ответить
+7
Да, слава Богу наш жіночий теніс на підйомі
Ответить
+7
Показать Скрыть 4 ответа
 Мед для моїх очей) потенціал зачепитись за фінальні стадії турніру точно є у наших дівчат 
Ответить
+5
Ще не вечір!"То ли еще будет,ой,ой,ой"!
Ответить
+3
До речі в 1/16 грають 32 тенісистки. Наших 4 красуні. Предсталеність України більш ніж 10%. Круто
Ответить
+2
Ось тепер почнеться звичайний WTA-турнір з п'яти кіл.
Причому перше коло в трьох з чотирьох досить тепла ванна.
Ответить
+1
За Калініну обідно  :
Ответить
0
