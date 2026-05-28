Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

Сразу четыре украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова – вышли в 1/16 финала Ролан Гаррос.

Ранее лучшим результатом Украины в Париже были три представительницы на этой стадии в 2025 году (Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская).

Лишь во второй раз в истории четыре украинки сыграют в 1/16 финала одного турнира Grand Slam – впервые это было на Australian Open 2024, когда до третьего круга добрали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.