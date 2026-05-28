Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде итальянец в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 56-й ракетки мира Хуана Мануэля Черундоло (Аргентина).

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

В третьей партии Янник вел со счетом 5:1 и растерял преимущество. Синнер не сумел справиться с безумной жарой в столице Франции и так и не пришел в чувства до завершения поединка.

Черундоло-младший в третьем круге поборется либо против Мартина Ландалусе (Испания, WTA 69), либо против Вита Копрживы (Чехия, WTA 66).