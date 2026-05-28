Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда мейджора
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
Во втором раунде итальянец в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 56-й ракетки мира Хуана Мануэля Черундоло (Аргентина).
Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6
В третьей партии Янник вел со счетом 5:1 и растерял преимущество. Синнер не сумел справиться с безумной жарой в столице Франции и так и не пришел в чувства до завершения поединка.
Черундоло-младший в третьем круге поборется либо против Мартина Ландалусе (Испания, WTA 69), либо против Вита Копрживы (Чехия, WTA 66).
От і виходить, що перша ракетка пожертвував грунтовим мейджором заради домашнього Мастерса. Як на мене, абсолютна дурниця. Але це його вибір - хто я такий, щоб вказувати?)
торба
Якщо довго займати "місце під Сонцем", то іноді можна і спектись😜
Сподіваємось, що і в WTA сонечко☀️ обпалить верхівку😇
Бонус: Итоговый? (осень 25 - весна 26)
но 2 мэйджора провалил ...
БЫВАЕТ!