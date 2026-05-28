Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Ролан Гаррос
28 мая 2026, 16:50 | Обновлено 28 мая 2026, 17:17
3511
21

Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1

Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда мейджора

28 мая 2026, 16:50 | Обновлено 28 мая 2026, 17:17
3511
21 Comments
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде итальянец в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 56-й ракетки мира Хуана Мануэля Черундоло (Аргентина).

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

В третьей партии Янник вел со счетом 5:1 и растерял преимущество. Синнер не сумел справиться с безумной жарой в столице Франции и так и не пришел в чувства до завершения поединка.

Черундоло-младший в третьем круге поборется либо против Мартина Ландалусе (Испания, WTA 69), либо против Вита Копрживы (Чехия, WTA 66).

По теме:
Определена соперница Олейниковой в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Хуан Мануэль Черундоло Янник Синнер Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(106)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико

Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела

Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
Футбол | 28 мая 2026, 12:08 7
Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба

Работа Сеска Фабрегаса заслуживает похвалы и уважения, но сейчас не об этом…

Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Теннис | 27.05.2026, 22:23
Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
О це то да! Це останній шанс для Джоковича взяти 25 шлем. Якщо не зараз, то вже ніколи
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Сіннеру треба було зніматись з Риму. Але він вирішив зіграти вдома, щоб потішити своїх спонсорів та вболівальників. На фоні вже існуючих фізичних проблем. І приїхав у Париж мов вичавлений лимон. А тут - джек-пот! - божевільна спека.
От і виходить, що перша ракетка пожертвував грунтовим мейджором заради домашнього Мастерса. Як на мене, абсолютна дурниця. Але це його вибір - хто я такий, щоб вказувати?)
Ответить
+6
Какая сенсация??? Он проиграл не сопернику, в данном случаи уже пофиг было кто на противоположной стороне, не понимаю почему не снялся после третьего сета.. Но теперь хер пойми кто возьмет титул,вроде есть Зверев и конечно же Ноле,но не верю в них,очень интересно становится..
Ответить
+2
Самые большие шансы у Черундоло потому что их два
Ответить
+2
Там через 3 дні уже було б спад спеки, але не дочекався. Що мабуть добре для конкуренції, але і хочеться побачити перемоги над Сіннером по грі, а не коли його спека добила.
Ответить
+2
Звєрєв видохнув )
Ответить
+1
Організатори самі собі підгадили, залишуться без частки бабла.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Він то ще візьме своє, але то мав бути кар'єний шлем вже. Дуже прикро для нього, з 5-1 це
 торба
Ответить
+1
В цьому році цей турнір дуже дивний ,а ще будуть сенсації і надіюсь українки будуть дивувати з приємної сторони .
Ответить
0
Згоден, тим цікавіше буде. І по висновкам виступів топів в першому колі, найбільш приємне справив враження Звєрєв. Не знаю що там у буків тепер за фаворит, я б віддавав найбільші шанси Алєксандру.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Народ обожнює такі сенсації!
Якщо довго займати "місце під Сонцем", то іноді можна і спектись😜
Сподіваємось, що і в WTA сонечко☀️ обпалить верхівку😇
Ответить
-1
Шкода Сіннера, тепер головне, щоб не серб чи звір виграли турнір
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
От і чудово. Тим цікавіше буде дивитися турнір, а то без Алькараса  проти Сіннера взагалі ніхто не може грати (крім спеки)
Ответить
-1
Гарна новина. Хай відпочине, а то втомив своїми перемогами
Ответить
-2
6 Мастерсов - Серия
Бонус: Итоговый? (осень 25 - весна 26)
но 2 мэйджора провалил ...
БЫВАЕТ!
Ответить
-2
Популярные новости
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02
Бокс
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем