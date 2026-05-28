28 мая 2026, 12:08 | Обновлено 28 мая 2026, 12:12
Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба

Работа Сеска Фабрегаса заслуживает похвалы и уважения, но сейчас не об этом…

В финальном туре итальянской Серии А сезона-2025/26 случилась настоящая сенсация. Крайне скромный с точки зрения предыдущих достижений «Комо» воспользовался фиаско «Милана» и оформил свой первый, исторический, выход в Лигу чемпионов. Казалось бы, команда, которую с ноября 2023 года тренирует известный испанский экс-полузащитник Сеск Фабрегас, добилась феноменальных успехов и это должно вызывать истинный восторг у клубного руководства, но… На самом деле боссы «Комо» в целом довольно спокойно воспринимают всю эту ситуацию, так как их главной задачей является вовсе не спортивный успех «сине-белых», а нечто куда более масштабное…

«Как я отношусь к знаковым победам «Комо»? С полным безразличием. Для меня каждый матч так же важен, как и предыдущий», – именно такими были слова президента «Комо» Мирвана Суварсо в марте нынешнего года, когда его попросили рассказать об энтузиазме, который, по мнению итальянских журналистов, должен царить в клубе в связи с успешными выступлениями в сезоне-2025/26.

Суварсо является президентом «Комо» с октября 2024 года, а также – доверенным лицом индонезийских собственников клуба братьев Хартоно. И для последних футбол в целом не выглядит самоцелью в их итальянском бизнесе. Скорее, успехи «сине-белых» нужны индонезийским владельцам для того, чтобы становиться своего рода движущей силой в общем развитии бренда Комо – города и озера как туристической и коммерческой достопримечательности. Тот же Суварсо ранее называл это «моделью Диснея».

Но вернемся чуть назад. Изначально индонезийские инвесторы купили «Комо» вовсе не для того, чтобы этот клуб творил историю и играл в Лиге чемпионов. Цели и задачи стояли абсолютно иные.

«До пандемии мы купили клуб исключительно для того, чтобы использовать его как съемочную площадку: мы хотели снимать документальные фильмы об итальянском футболе для нашего индонезийского телеканала. Ничего больше. Однако уже в Серии Б мы поняли, что проект стал слишком масштабным и дорогим, чтобы оставаться простым телешоу. До этого момента я следил за игрой из Индонезии, но так продолжаться не могло. Поэтому в 2023 году я переехал в Лондон, где у нас есть офис, чтобы лично взять клуб под свое управление. Сегодня я езжу между Комо и Великобританией, чтобы наконец превратить команду в прибыльный бизнес», – заявлял Суварсо.

Чтобы бизнес действительно имел возможность к масштабированию, в него поначалу нужно прилично инвестировать. И здесь индонезийские собственники проявили прекрасное понимание процессов, выделив очень пристойные средства на подписание новых футболистов. Однако «Комо» не покупал лишь бы кого, кто соглашался бы туда приехать. «Сине-белые» продемонстрировали грамотную стратегию на рынке, и в итоге летом 2025 года сумели оформить переходы Хесуса Родригеса, Мартина Батурины, Хакобо Рамона, Джейдена Аддая и Алекса Валле. Ранее «Комо» также подписал Максенса Какере, Игнаса ван дер Бремпта, Ассана Диао, Нико Паса, Максимо Перроне и Анастасиоса Дувикаса. На момент покупки всем этим игрокам было меньше 24 лет, а многие из них прибыли в Комо и вовсе не достигнув 20-летия.

Конечно, только за два последних сезона «Комо» потратил на подписание новичков более 230 миллионов евро, пользуясь статусом одного из самых богатых клубов итальянского футбола современности, однако в целом подход «сине-белых» к работе на трансферном рынке вовсе не являлся сумбурным. Прежде всего, Сеск Фабрегас и топ-менеджмент «Комо» следовали ключевой идее – привлечению молодых, а то и очень молодых, талантов, с целью дальнейшей их «огранке» при работе с испанским тренером, имеющим возможность максимально реализовать свои тренерские идеи, без необходимости доказывать что-либо более опытным и повидавшим исполнителям.

Благодаря ставке на молодежь «Комо» избавился еще от одной потенциальной проблемы, с которой часто сталкиваются «клубы-нувориши» – раздутой зарплатной ведомостью. Оклады новичков «сине-белых» в большинстве своем оказались более чем адекватными, и в сезоне-2025/26 «Комо» занимал лишь 11-е место по валовым расходам на оплату труда футболистов первой команды среди всех клубов итальянской Серии А.

Когда же пошли первые успехи, топ-менеджменту «Комо» удалось реализовать еще один замысел – суметь убедить и Сеска Фабрегаса, и ключевых футболистов первой команды в том, что бросать проект на середине пути будет неправильным решением. В итоге тренер и его подопечные действительно поверили в светлое будущее «Комо», и это привело их к квалификации в Лигу чемпионов.

В концовке сезона «Комо» действительно было чем ответить скептикам, которые утверждали, что с большими деньгами легко построить топ-клуб. «Сине-белые» избрали свою модель, которая доказывала, что деньги еще нужно уметь тратить грамотно, а не просто разбрасывать вокруг себя в надежде на чудо. И Сеску Фабрегасу действительно удалось прекрасно выстроить игру молодой команды, разрушив множество традиционных для итальянского футбола шаблонов – как например тот, что с молодыми игроками практически невозможно построить надежную в обороне команду. Но просто посмотрите на итоговую турнирную таблицу Серии А сезона-2025/26, и вы увидите, что именно «Комо» оказался командой, которая пропустила меньше всех остальных (только 29 мячей в 38 матчах).

Но вернемся к президенту Суварсо и собственникам. Они изначально не ставили перед Фабрегасом и командой никаких турнирных целей. «Комо» не был обязан выйти в Лигу чемпионов, либо же финишировать на конкретной позиции. Нет, и для многих это выглядит странным.

Единственная ключевая, если не сказать глобальная задача, которую владельцы «Комо» ставят перед футбольным проектом – как можно скорее выйти на самоокупаемость, а затем и на прибыльность. Братья Хартоно не скрывают, что итальянский клуб для них – это фактически лишь возможность привлечь внимание мировой общественности к их брендовым вещам, связанным с озером Комо. Например, линейкам премиальной одежды Como 1907 Crest или Como Black Label.

Стоит понимать, что в мире озеро Комо в основном ассоциируется с невиданной роскошью, шикарными виллами и миллиардерами, которые там беззаботно проживают свои дни в полном комфорте. И индонезийские владельцы «Комо» вместе с президентом клуба Суварсо стремятся использовать эту репутацию, «продавая» потенциальным новым поклонникам клуба не только футбол, но и причастность к элитному стилю жизни. Скажем, в интернете купить кашемировый джемпер бренда Como Crest можно за 1-1,5 тысячи евро. И эти вещи, безусловно, рассчитаны не на массовый рынок и обычных футбольных болельщиков, а на обеспеченных туристов, являющихся фанатами роскоши и трендов.

И для этого крайне важно обеспечить качественную рекламу. В то время как многие другие бренды тратят сотни миллионов долларов на рекламу в интернете или на телевидении, Суварсо и владельцы «Комо» решили, что футбольный клуб является куда более дешевым и эффективным способом привлечения внимания глобальной аудитории, разбросанной по всему миру. Учитывая популярность Серии А и тот факт, что телетрансляции этого чемпионата смотрят по всей планете – от США до Австралии, – в «Комо» решили, что безупречная картинка стадиона на фоне красивейшей природы (озера и гор) станут настоящим «вирусом», который сумеет поразить потенциальных клиентов и вызовет у них истинную привязанность сперва к команде, а затем и к глобальному бренду этой местности. Что и позволит братьям Хартоно впоследствии как следует заработать, то ли на продаже брендовой одежды, то ли на привлечении туристов в местность, где индонезийцы также очень пристойно вкладываются в бизнес, организовав производство даже местного пива под незамысловатым названием Como Beer.

Имеют индонезийские инвесторы и более глобальные планы на развитие своего бизнеса в регионе Комо. Братья Хартоно хотели бы масштабировать проекты вокруг стадиона, в том числе и за счет территории прилегающей к нему набережной. Однако в Италии добиться разрешений на такого рода проекты традиционно чрезвычайно очень непросто из-за настоящего бюрократического ада, по причине чего собственники «Комо» хотят показать, что их планы позволят региону получить дополнительные инвестиции, увеличить количество рабочих мест и в целом положительно повлияют на экономику региона. Владельцам «сине-белых» нужно убедить власти и местное население, что они не просто хотят забрать себе «жирный» кусок земли и разместить на нем коммерческую зону площадью 19 тысяч квадратных метров, включающую отель и бутики, и для этих целей футбольный бренд «Комо» выглядит едва ли не идеальной витриной, позволяющей заручиться доверием.

Поэтому не стоит удивляться, что выходу «Комо» в Лигу чемпионов владельцы клуба уделяют, как может показаться, не такое уж и большое внимание, учитывая историчность данного события. Для братьев Хартоно и Мирвана Суварсо «Комо» – это не просто футбольная команда, это настоящее маркетинговое агентство, которое позволяет им выгодно продвигать бренд всего региона, а тот, в свою очередь, позволяет индонезийцам максимально выгодно и эффективно окупать все инвестиции, имея целиком реальные надежды как следует приумножить капитал в самом ближайшем будущем.

Так что не удивляйтесь новым интересным трансферам «Комо» летом нынешнего года. Этот проект, кажется, способен удивлять снова и снова, причем не только Италию, но и все европейское футбольное сообщество…

Алексей Сливченко
