Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ

Вечером 24 мая состоялся последний, 38-й тур Серии A.

В последнем туре определено, что Рома и сенсационный Комо получили путевки в Лигу чемпионов.

Италия будет представлена 4 командами в Лиге чемпионов: Интер (87), Наполи (76), Рома (73), Комо (71).

За римскую Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, он находился в резерве в матче против Вероны (2:0).

В Лиге Европы будут играть: Милан (70) и Ювентус (69). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получила Аталанта (59).

Вылетели из Серии A: Кремонезе (34), Верона (21), Пиза (18).

Серия A. 38-й тур. 24 мая 2026

Парма – Сассуоло – 1:0

Гол: Пельегрино, 80

Наполи – Удинезе – 1:0

Гол: Хойлунд, 24

Верона – Рома – 0:2

Голы: Мален, 56, Эль-Шаарави, 18, 90+3

Кремонезе – Комо – 1:4

Голы: Бонаццоли, 55 (пен) – Родригес, 36, Дувикас, 51, Да Кунья, 74 (пен), 81

Лечче – Дженоа – 1:0

Гол: Банда, 6

Милан – Кальяри – 1:2

Голы: Салемакерс, 2 – Боррелли, 20, Родригес, 57

Торино – Ювентус – 2:2

Голы: Касадеи, 60, Адамс, 84 – Влахович, 24, 54

Турнирная таблица