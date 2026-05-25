  4. Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
25 мая 2026, 00:49 | Обновлено 25 мая 2026, 01:30
Вечером 24 мая состоялся последний, 38-й тур Серии A.

В последнем туре определено, что Рома и сенсационный Комо получили путевки в Лигу чемпионов.

Италия будет представлена 4 командами в Лиге чемпионов: Интер (87), Наполи (76), Рома (73), Комо (71).

За римскую Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, он находился в резерве в матче против Вероны (2:0).

В Лиге Европы будут играть: Милан (70) и Ювентус (69). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получила Аталанта (59).

Вылетели из Серии A: Кремонезе (34), Верона (21), Пиза (18).

Серия A. 38-й тур. 24 мая 2026

Парма – Сассуоло – 1:0

Гол: Пельегрино, 80

Наполи – Удинезе – 1:0

Гол: Хойлунд, 24

Верона – Рома – 0:2

Голы: Мален, 56, Эль-Шаарави, 18, 90+3

Кремонезе – Комо – 1:4

Голы: Бонаццоли, 55 (пен) – Родригес, 36, Дувикас, 51, Да Кунья, 74 (пен), 81

Лечче – Дженоа – 1:0

Гол: Банда, 6

Милан – Кальяри – 1:2

Голы: Салемакерс, 2 – Боррелли, 20, Родригес, 57

Торино – Ювентус – 2:2

Голы: Касадеи, 60, Адамс, 84 – Влахович, 24, 54

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 38 27 6 5 89 - 35 23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 87
2 Наполи 38 23 7 8 58 - 36 24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 76
3 Рома 38 23 4 11 59 - 31 24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома 73
4 Комо 38 20 11 7 65 - 29 24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 71
5 Милан 38 20 10 8 53 - 35 24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 70
6 Ювентус 38 19 12 7 61 - 34 24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 69
7 Аталанта 38 15 14 9 51 - 36 22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 59
8 Болонья 38 16 8 14 49 - 46 23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома 56
9 Лацио 38 14 12 12 41 - 40 23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 54
10 Удинезе 38 14 8 16 45 - 48 24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 50
11 Сассуоло 38 14 7 17 46 - 50 24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 49
12 Торино 38 12 9 17 44 - 63 24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Кальяри 2:1 Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 45
13 Парма 38 11 12 15 28 - 46 24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза 45
14 Кальяри 38 11 10 17 40 - 53 24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Кальяри 2:1 Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 43
15 Фиорентина 38 9 15 14 41 - 50 22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 42
16 Дженоа 38 10 11 17 41 - 51 24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 41
17 Лечче 38 10 8 20 28 - 50 24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 38
18 Кремонезе 38 8 10 20 32 - 57 24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 34
19 Эллас Верона 38 3 12 23 25 - 61 24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 21
20 Пиза 38 2 12 24 26 - 71 23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза 18
Рома и Комо - большие трудяги, а Милан с Ювентусом - пижоны, которых справедливо наказали. Гасперини и Фабрегас - красавчики!
Интересно, кто-то проходил в Лигу Чемпионов от Италии, ни разу за сезон не выиграв у Милана, Ювентуса, Наполи и Интера? 
Похоже Рома заработала уникальное достижение "так Милан с Ювентусом еще никто не опускал".
Гірше а ніж у Жирони вийшло тільки у Мілана, а ось Ювентус переплюнув навіть цих двох!
А Милан с Ювентусом в жопе))
Ну й щільність, Комо фантастичний сезон провів 
29 лет Кальяри не побеждал на Сан-Сиро... Сегодня Аллегри похоронил свою карьеру тренера.
Довбику повезло з клубом і тренером. Рома з Гасперіні проводить дуже гарний сезон виборовши путівку в ЛЧ.
