Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
В Лиге Европы будут играть итальянские гранды: Ювентус и Милан
Вечером 24 мая состоялся последний, 38-й тур Серии A.
В последнем туре определено, что Рома и сенсационный Комо получили путевки в Лигу чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Италия будет представлена 4 командами в Лиге чемпионов: Интер (87), Наполи (76), Рома (73), Комо (71).
За римскую Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, он находился в резерве в матче против Вероны (2:0).
В Лиге Европы будут играть: Милан (70) и Ювентус (69). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получила Аталанта (59).
Вылетели из Серии A: Кремонезе (34), Верона (21), Пиза (18).
Серия A. 38-й тур. 24 мая 2026
Парма – Сассуоло – 1:0
Гол: Пельегрино, 80
Наполи – Удинезе – 1:0
Гол: Хойлунд, 24
Верона – Рома – 0:2
Голы: Мален, 56, Эль-Шаарави, 18, 90+3
Кремонезе – Комо – 1:4
Голы: Бонаццоли, 55 (пен) – Родригес, 36, Дувикас, 51, Да Кунья, 74 (пен), 81
Лечче – Дженоа – 1:0
Гол: Банда, 6
Милан – Кальяри – 1:2
Голы: Салемакерс, 2 – Боррелли, 20, Родригес, 57
Торино – Ювентус – 2:2
Голы: Касадеи, 60, Адамс, 84 – Влахович, 24, 54
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|38
|27
|6
|5
|89 - 35
|23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан
|87
|2
|Наполи
|38
|23
|7
|8
|58 - 36
|24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе
|76
|3
|Рома
|38
|23
|4
|11
|59 - 31
|24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома
|73
|4
|Комо
|38
|20
|11
|7
|65 - 29
|24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо
|71
|5
|Милан
|38
|20
|10
|8
|53 - 35
|24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус
|70
|6
|Ювентус
|38
|19
|12
|7
|61 - 34
|24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус
|69
|7
|Аталанта
|38
|15
|14
|9
|51 - 36
|22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта
|59
|8
|Болонья
|38
|16
|8
|14
|49 - 46
|23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома
|56
|9
|Лацио
|38
|14
|12
|12
|41 - 40
|23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе
|54
|10
|Удинезе
|38
|14
|8
|16
|45 - 48
|24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе
|50
|11
|Сассуоло
|38
|14
|7
|17
|46 - 50
|24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло
|49
|12
|Торино
|38
|12
|9
|17
|44 - 63
|24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Кальяри 2:1 Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан
|45
|13
|Парма
|38
|11
|12
|15
|28 - 46
|24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза
|45
|14
|Кальяри
|38
|11
|10
|17
|40 - 53
|24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Кальяри 2:1 Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта
|43
|15
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41 - 50
|22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло
|42
|16
|Дженоа
|38
|10
|11
|17
|41 - 51
|24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо
|41
|17
|Лечче
|38
|10
|8
|20
|28 - 50
|24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче
|38
|18
|Кремонезе
|38
|8
|10
|20
|32 - 57
|24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе
|34
|19
|Эллас Верона
|38
|3
|12
|23
|25 - 61
|24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче
|21
|20
|Пиза
|38
|2
|12
|24
|26 - 71
|23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза
|18
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
32-летний Эндрю Робертсон провел на «Энфилде» девять лет
Интересно, кто-то проходил в Лигу Чемпионов от Италии, ни разу за сезон не выиграв у Милана, Ювентуса, Наполи и Интера?
Похоже Рома заработала уникальное достижение "так Милан с Ювентусом еще никто не опускал".