24.05.2026 21:45 – FT 0 : 2
Италия25 мая 2026, 13:57 | Обновлено 25 мая 2026, 15:13
148
0
Верона – Рома – 0:2. Волки вышли в Лигу чемпионов. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Италии
В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Ромой».
Поединок принимал стадион «Маркантоли Бентегольди».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Гости из Рима добыли победу со счетом 2:0, благодаря чему квалифицировались в Лигу чемпионов – 71 балл и третье место.
Чемпионат Италии. 38-й тур
Верона – Рома – 0:2
Голы: Валентини, 50
Видео голов и обзор матча:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|38
|27
|6
|5
|89 - 35
|23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан
|87
|2
|Наполи
|38
|23
|7
|8
|58 - 36
|24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе
|76
|3
|Рома
|38
|23
|4
|11
|59 - 31
|24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома
|73
|4
|Комо
|38
|20
|11
|7
|65 - 29
|24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо
|71
|5
|Милан
|38
|20
|10
|8
|53 - 35
|24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус
|70
|6
|Ювентус
|38
|19
|12
|7
|61 - 34
|24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус
|69
|7
|Аталанта
|38
|15
|14
|9
|51 - 36
|22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта
|59
|8
|Болонья
|38
|16
|8
|14
|49 - 46
|23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома
|56
|9
|Лацио
|38
|14
|12
|12
|41 - 40
|23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе
|54
|10
|Удинезе
|38
|14
|8
|16
|45 - 48
|24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе
|50
|11
|Сассуоло
|38
|14
|7
|17
|46 - 50
|24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло
|49
|12
|Торино
|38
|12
|9
|17
|44 - 63
|24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Кальяри 2:1 Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан
|45
|13
|Парма
|38
|11
|12
|15
|28 - 46
|24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза
|45
|14
|Кальяри
|38
|11
|10
|17
|40 - 53
|24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Кальяри 2:1 Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта
|43
|15
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41 - 50
|22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло
|42
|16
|Дженоа
|38
|10
|11
|17
|41 - 51
|24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо
|41
|17
|Лечче
|38
|10
|8
|20
|28 - 50
|24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче
|38
|18
|Кремонезе
|38
|8
|10
|20
|32 - 57
|24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе
|34
|19
|Эллас Верона
|38
|3
|12
|23
|25 - 61
|24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче
|21
|20
|Пиза
|38
|2
|12
|24
|26 - 71
|23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза
|18
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома), асcист Пауло Дибала.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Пауло Дибала.
50’
Николас Валентини (Эллас Верона) получает красную карточку.
