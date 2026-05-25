Туринское дерби закрыло сезон. Торино с камбеком спас игру против Ювентуса
На дубль Душана Влаховича хозяева ответили голами Чезаре Казадеи и Че Адамса
Туринский Ювентус не сумел победить Торино в матче заключительного, 38-го тура Серии А.
Дерби на Стадио Олимпико в Турине завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.
Гости открыли счет в первом тайме, Душан Влахович забил после передачи Хефрена Тюрама на 24-й минуте.
На старте второй половины Ювентус удвоил преимущество, Влахович оформил дубль на 54-й минуте после ассиста Франсишку Консейсау.
Однако Торино сумел совершить камбэк. Чезаре Казадеи сократил отставание на 60-й минуте, а на 84-й минуте Че Адамс спас хозяев поля от поражения.
Ювентус завершил сезон ничьей, упустив победу в туринском дерби, набрал 69 очков (6-е место) и будет играть в Лиге Европы.
Серия А. 38-й тур, 24 мая 2026
Торино – Ювентус – 2:2
Голы: Чезаре Казадеи, 60, Че Адамс, 84 – Душан Влахович, 24, 54
