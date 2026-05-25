Туринское дерби закрыло сезон. Торино с камбеком спас игру против Ювентуса

Туринский Ювентус не сумел победить Торино в матче заключительного, 38-го тура Серии А.

Дерби на Стадио Олимпико в Турине завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет в первом тайме, Душан Влахович забил после передачи Хефрена Тюрама на 24-й минуте.

На старте второй половины Ювентус удвоил преимущество, Влахович оформил дубль на 54-й минуте после ассиста Франсишку Консейсау.

Однако Торино сумел совершить камбэк. Чезаре Казадеи сократил отставание на 60-й минуте, а на 84-й минуте Че Адамс спас хозяев поля от поражения.

Ювентус завершил сезон ничьей, упустив победу в туринском дерби, набрал 69 очков (6-е место) и будет играть в Лиге Европы.

Серия А. 38-й тур, 24 мая 2026

Торино – Ювентус – 2:2

Голы: Чезаре Казадеи, 60, Че Адамс, 84 – Душан Влахович, 24, 54

Турнірна таблиця

Фотогалерея