  Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
Италия
25 мая 2026, 00:15 | Обновлено 25 мая 2026, 00:31
Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ

В Лиге Европы будут играть итальянские гранды: Ювентус и Милан

Вечером 24 мая состоялся последний, 38-й тур Серии A.

В последнем туре определено, что Рома и сенсационный Комо получили путевки в Лигу чемпионов.

Италия будет представлена 4 командами в Лиге чемпионов: Интер (87), Наполи (76), Рома (73), Комо (71).

За римскую Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, он находился в резерве в матче против Вероны (2:0).

В Лиге Европы будут играть: Ювентус (71 в лайве) и Милан (70). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получила Аталанта (59).

Вылетели из Серии A: Кремонезе (34), Верона (21), Пиза (18)

Серия A. 38-й тур. 24 мая 2026

  • Парма – Сассуоло – 1:0
  • Наполи – Удинезе – 1:0
  • Верона – Рома – 0:2
  • Кремонезе – Комо – 1:4
  • Лечче – Дженоа – 1:0
  • Милан – Кальяри – 1:2
  • Торино – Ювентус – 1:2 (матч продолжается)

Турнирная таблица (лайв)

Николай Степанов
Рома и Комо - большие трудяги, а Милан с Ювентусом - пижоны, которых справедливо наказали. Гасперини и Фабрегас - красавчики!
Интересно, кто-то проходил в Лигу Чемпионов от Италии, ни разу за сезон не выиграв у Милана, Ювентуса, Наполи и Интера? 
Похоже Рома заработала уникальное достижение "так Милан с Ювентусом еще никто не опускал".
Гірше а ніж у Жирони вийшло тільки у Мілана, а ось Ювентус переплюнув навіть цих двох!
29 лет Кальяри не побеждал на Сан-Сиро... Сегодня Аллегри похоронил свою карьеру тренера.
Довбику повезло з клубом і тренером. Рома з Гасперіні проводить дуже гарний сезон виборовши путівку в ЛЧ.
