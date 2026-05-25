Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
В Лиге Европы будут играть итальянские гранды: Ювентус и Милан
Вечером 24 мая состоялся последний, 38-й тур Серии A.
В последнем туре определено, что Рома и сенсационный Комо получили путевки в Лигу чемпионов.
Италия будет представлена 4 командами в Лиге чемпионов: Интер (87), Наполи (76), Рома (73), Комо (71).
За римскую Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, он находился в резерве в матче против Вероны (2:0).
В Лиге Европы будут играть: Ювентус (71 в лайве) и Милан (70). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получила Аталанта (59).
Вылетели из Серии A: Кремонезе (34), Верона (21), Пиза (18)
Серия A. 38-й тур. 24 мая 2026
- Парма – Сассуоло – 1:0
- Наполи – Удинезе – 1:0
- Верона – Рома – 0:2
- Кремонезе – Комо – 1:4
- Лечче – Дженоа – 1:0
- Милан – Кальяри – 1:2
- Торино – Ювентус – 1:2 (матч продолжается)
Интересно, кто-то проходил в Лигу Чемпионов от Италии, ни разу за сезон не выиграв у Милана, Ювентуса, Наполи и Интера?
Похоже Рома заработала уникальное достижение "так Милан с Ювентусом еще никто не опускал".