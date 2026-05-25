Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ

Вечером 24 мая состоялся последний, 38-й тур Серии A.

В последнем туре определено, что Рома и сенсационный Комо получили путевки в Лигу чемпионов.

Италия будет представлена 4 командами в Лиге чемпионов: Интер (87), Наполи (76), Рома (73), Комо (71).

За римскую Рому выступает украинский форвард Артем Довбик, он находился в резерве в матче против Вероны (2:0).

В Лиге Европы будут играть: Ювентус (71 в лайве) и Милан (70). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получила Аталанта (59).

Вылетели из Серии A: Кремонезе (34), Верона (21), Пиза (18)

Серия A. 38-й тур. 24 мая 2026

Парма – Сассуоло – 1:0

Наполи – Удинезе – 1:0

Верона – Рома – 0:2

Кремонезе – Комо – 1:4

Лечче – Дженоа – 1:0

Милан – Кальяри – 1:2

Торино – Ювентус – 1:2 (матч продолжается)

Турнирная таблица (лайв)