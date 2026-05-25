Торино – Ювентус – 2:2. Ничья в дерби Турина. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Ювентусом».

Поединок проходил на «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине.

Дерби Турина завершилось вничью со счетом 2:2 – у хозяев отличились Че Адамс и Казадеи, у гостей дубль оформил Влахович.

«Ювентус» с 69 пунктами занял шестое место таблицы и попал в Лигу Европы. «Торино» с 45 пунктами – 11-й.

Чемпионат Италии. 38-й тур

Торино – Ювентус – 2:2

Голы: Казадеи, 64, Че Адамс, 84 – Влахович, 24, 54

Видео голов и обзор матча: