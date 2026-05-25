Туринское дерби и стычки фанатов. Торино с камбеком спас игру против Юве

Торино
24.05.2026 21:45 – FT 2 : 2
Ювентус
25 мая 2026, 00:54 | Обновлено 25 мая 2026, 01:54
На дубль Душана Влаховича хозяева ответили голами Чезаре Казадеи и Че Адамса

Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский Ювентус не сумел победить Торино в матче заключительного, 38-го тура Серии А.

Дерби на Стадио Олимпико в Турине завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

Перед игрой произошли столкновения фанатов вне стадиона. Минимум один болельщик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Из-за этого старт матча был отложен примерно на 1 час. Часть фанатских групп требовала отмены игры, были усилены меры безопасности внутри стадиона.

Гости открыли счет в первом тайме, Душан Влахович забил после передачи Хефрена Тюрама на 24-й минуте.

На старте второй половины Ювентус удвоил преимущество, Влахович оформил дубль на 54-й минуте после ассиста Франсишку Консейсау.

Однако Торино сумел совершить камбэк. Чезаре Казадеи сократил отставание на 60-й минуте, а на 84-й минуте Че Адамс спас хозяев поля от поражения.

Ювентус завершил сезон ничьей, упустив победу в туринском дерби, набрал 69 очков (6-е место) и будет играть в Лиге Европы.

Серия А. 38-й тур, 24 мая 2026

Торино – Ювентус – 2:2

Голы: Чезаре Казадеи, 60, Че Адамс, 84 – Душан Влахович, 24, 54

Турнірна таблиця

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 38 27 6 5 89 - 35 23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 87
2 Наполи 38 23 7 8 58 - 36 24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 76
3 Рома 38 23 4 11 59 - 31 24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома 73
4 Комо 38 20 11 7 65 - 29 24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 71
5 Милан 38 20 10 8 53 - 35 24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 70
6 Ювентус 38 19 12 7 61 - 34 24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 69
7 Аталанта 38 15 14 9 51 - 36 22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 59
8 Болонья 38 16 8 14 49 - 46 23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома 56
9 Лацио 38 14 12 12 41 - 40 23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 54
10 Удинезе 38 14 8 16 45 - 48 24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 50
11 Сассуоло 38 14 7 17 46 - 50 24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 49
12 Торино 38 12 9 17 44 - 63 24.05.26 Торино 2:2 Ювентус17.05.26 Кальяри 2:1 Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 45
13 Парма 38 11 12 15 28 - 46 24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза 45
14 Кальяри 38 11 10 17 40 - 53 24.05.26 Милан 1:2 Кальяри17.05.26 Кальяри 2:1 Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 43
15 Фиорентина 38 9 15 14 41 - 50 22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 42
16 Дженоа 38 10 11 17 41 - 51 24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 41
17 Лечче 38 10 8 20 28 - 50 24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 38
18 Кремонезе 38 8 10 20 32 - 57 24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 34
19 Эллас Верона 38 3 12 23 25 - 61 24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 21
20 Пиза 38 2 12 24 26 - 71 23.05.26 Лацио 2:1 Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза 18
Полная таблица

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Торино), асcист Рафаэль Обрадор.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус), асcист Шику Консейсау.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
