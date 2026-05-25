Туринское дерби и стычки фанатов. Торино с камбеком спас игру против Юве

Туринский Ювентус не сумел победить Торино в матче заключительного, 38-го тура Серии А.

Дерби на Стадио Олимпико в Турине завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

Перед игрой произошли столкновения фанатов вне стадиона. Минимум один болельщик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Из-за этого старт матча был отложен примерно на 1 час. Часть фанатских групп требовала отмены игры, были усилены меры безопасности внутри стадиона.

Гости открыли счет в первом тайме, Душан Влахович забил после передачи Хефрена Тюрама на 24-й минуте.

На старте второй половины Ювентус удвоил преимущество, Влахович оформил дубль на 54-й минуте после ассиста Франсишку Консейсау.

Однако Торино сумел совершить камбэк. Чезаре Казадеи сократил отставание на 60-й минуте, а на 84-й минуте Че Адамс спас хозяев поля от поражения.

Ювентус завершил сезон ничьей, упустив победу в туринском дерби, набрал 69 очков (6-е место) и будет играть в Лиге Европы.

Серия А. 38-й тур, 24 мая 2026

Торино – Ювентус – 2:2

Голы: Чезаре Казадеи, 60, Че Адамс, 84 – Душан Влахович, 24, 54

Турнірна таблиця

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 38 27 6 5 89 - 35 23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан 17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона 09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан 03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма 26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 87 2 Наполи 38 23 7 8 58 - 36 24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе 17.05.26 Пиза 0:3 Наполи 11.05.26 Наполи 2:3 Болонья 02.05.26 Комо 0:0 Наполи 24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 76 3 Рома 38 23 4 11 59 - 31 24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома 17.05.26 Рома 2:0 Лацио 10.05.26 Парма 2:3 Рома 04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина 25.04.26 Болонья 0:2 Рома 73 4 Комо 38 20 11 7 65 - 29 24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо 17.05.26 Комо 1:0 Парма 10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо 02.05.26 Комо 0:0 Наполи 26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 71 5 Милан 38 20 10 8 53 - 35 24.05.26 Милан 1:2 Кальяри 17.05.26 Дженоа 1:2 Милан 10.05.26 Милан 2:3 Аталанта 03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан 26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 70 6 Ювентус 38 19 12 7 61 - 34 24.05.26 Торино 2:2 Ювентус 17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина 09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус 03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона 26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 69 7 Аталанта 38 15 14 9 51 - 36 22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта 17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья 10.05.26 Милан 2:3 Аталанта 02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа 27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 59 8 Болонья 38 16 8 14 49 - 46 23.05.26 Болонья 3:3 Интер Милан 17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья 11.05.26 Наполи 2:3 Болонья 03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри 25.04.26 Болонья 0:2 Рома 56 9 Лацио 38 14 12 12 41 - 40 23.05.26 Лацио 2:1 Пиза 17.05.26 Рома 2:0 Лацио 09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан 04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио 27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 54 10 Удинезе 38 14 8 16 45 - 48 24.05.26 Наполи 1:0 Удинезе 17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе 09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе 02.05.26 Удинезе 2:0 Торино 27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 50 11 Сассуоло 38 14 7 17 46 - 50 24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло 17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче 08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло 03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан 26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 49 12 Торино 38 12 9 17 44 - 63 24.05.26 Торино 2:2 Ювентус 17.05.26 Кальяри 2:1 Торино 08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло 02.05.26 Удинезе 2:0 Торино 26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 45 13 Парма 38 11 12 15 28 - 46 24.05.26 Парма 1:0 Сассуоло 17.05.26 Комо 1:0 Парма 10.05.26 Парма 2:3 Рома 03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма 25.04.26 Парма 1:0 Пиза 45 14 Кальяри 38 11 10 17 40 - 53 24.05.26 Милан 1:2 Кальяри 17.05.26 Кальяри 2:1 Торино 09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе 03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри 27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 43 15 Фиорентина 38 9 15 14 41 - 50 22.05.26 Фиорентина 1:1 Аталанта 17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина 10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа 04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина 26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 42 16 Дженоа 38 10 11 17 41 - 51 24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа 17.05.26 Дженоа 1:2 Милан 10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа 02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа 26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 41 17 Лечче 38 10 8 20 28 - 50 24.05.26 Лечче 1:0 Дженоа 17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче 09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус 01.05.26 Пиза 1:2 Лечче 25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 38 18 Кремонезе 38 8 10 20 32 - 57 24.05.26 Кремонезе 1:4 Комо 17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе 10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза 04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио 24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 34 19 Эллас Верона 38 3 12 23 25 - 61 24.05.26 Эллас Верона 0:2 Рома 17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона 10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо 03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона 25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 21 20 Пиза 38 2 12 24 26 - 71 23.05.26 Лацио 2:1 Пиза 17.05.26 Пиза 0:3 Наполи 10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза 01.05.26 Пиза 1:2 Лечче 25.04.26 Парма 1:0 Пиза 18

