Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 14:05 | Обновлено 28 мая 2026, 14:13
1712
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо

Валентин Моргун продолжит карьеру в составе «Колоса»

28 мая 2026, 14:05 | Обновлено 28 мая 2026, 14:13
1712
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо
ФК Колос. Валерий Моргун

Украинский голкипер «Динамо» Валентин Моргун продолжит карьеру в составе «Колоса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.

Срок соглашения между 24-летним футболистом и клубом рассчитан до лета 2029 года. Его соглашение с киевским «Динамо» подходит к концу уже летом.

В текущем сезоне на счету Валерия Моргуна 3 матча на клубном уровне, ни один из которых не стал сухим. За три поединка он пропустил шесть мячей. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающий киевского «Динамо» решил сменить клуб.

По теме:
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»
Манчестер Сити может потерять Холанда, Родри и Гвардиола после сезона 25/26
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
трансферы трансферы УПЛ Колос Ковалевка Динамо Киев Валентин Моргун
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28 мая 2026, 09:04 5
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»

Тренер пожелал Андрею побить рекорд президента УАФ

Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
Футбол | 28 мая 2026, 06:47 5
Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27

В финале Лиги конференций Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано

ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28.05.2026, 08:08
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Филипе Луис нашел себе клуб в Европе. Достигнуто соглашение
Футбол | 28.05.2026, 12:58
Филипе Луис нашел себе клуб в Европе. Достигнуто соглашение
Филипе Луис нашел себе клуб в Европе. Достигнуто соглашение
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 13
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
26.05.2026, 09:45 2
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем