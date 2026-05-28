ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо
Валентин Моргун продолжит карьеру в составе «Колоса»
Украинский голкипер «Динамо» Валентин Моргун продолжит карьеру в составе «Колоса». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.
Срок соглашения между 24-летним футболистом и клубом рассчитан до лета 2029 года. Его соглашение с киевским «Динамо» подходит к концу уже летом.
В текущем сезоне на счету Валерия Моргуна 3 матча на клубном уровне, ни один из которых не стал сухим. За три поединка он пропустил шесть мячей. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что нападающий киевского «Динамо» решил сменить клуб.
