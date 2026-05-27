Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий киевского Динамо решил сменить клуб
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 23:42 | Обновлено 28 мая 2026, 01:25
1750
2

Нападающий киевского Динамо решил сменить клуб

Бленуце хочет получать больше игровой практики

27 мая 2026, 23:42 | Обновлено 28 мая 2026, 01:25
1750
2 Comments
Нападающий киевского Динамо решил сменить клуб
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Нападающий Владислав Бленуце может покинуть «Динамо» уже этим летом.

По информации румынских СМИ, интерес к форварду продолжает проявлять «Динамо» Бухарест. Клуб планирует вернуться к переговорам после завершения сезона. Ситуацию прокомментировал агент футболиста Аркадий Запорожану.

«Не знаю, каковы у «Динамо» Бухарест шансы на трансфер Бленуце. Больше конкретики будет уже летом, во время трансферного окна. Сейчас никаких деталей нет, за два дня такие вопросы не решаются.

Сообщается, что сам Бленуце хочет получать больше игрового времени. В нынешнем сезоне форвард провел лишь 11 матчей, преимущественно выходя не из стартового состава. Контракт игрока с киевским клубом действует до 2030 года, поэтому наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры считается аренда», – отмечает Запорожану.

По теме:
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Оболонь подписала новый контракт с травмированным защитником
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Владислав Бленуце Динамо Киев аренда игрока Динамо Бухарест трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.ro
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27 мая 2026, 00:19 11
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею

Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 27 мая 2026, 08:32 5
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен

Боксер заявил, что готов выйти на ринг ещё раз

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 27.05.2026, 21:22
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
Футбол | 27.05.2026, 23:24
«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та най вже покине команду якнайшвидше, одні лиш проблеми з ним
Ответить
+1
Та не віддадуть мєнти , свій сєпар же
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 8
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 8
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 5
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем