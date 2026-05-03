Костюк удивил заявкой на матч с Шахтером: дебютант и забытый легионер

В воскресенье, 3 мая, состоится главная встреча 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой сойдутся «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Матч пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, а стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд – Игорь Костюк и Арда Туран – уже определились со стартовыми составами на поединок.

Впервые в заявку киевлян на матч попал 18-летний полузащитник Владимир Озимай, который до этого успешно играл за юношескую команду. В заявке нашлось место и для Владислава Бленуце, который впервые попал в официальную заявку команды во второй половине сезона.

Оба игрока начнут матч на скамейке запасных.