  4. Костюк удивил заявкой на матч с Шахтером: дебютант и забытый легионер
03 мая 2026, 17:04 | Обновлено 03 мая 2026, 17:23
Костюк удивил заявкой на матч с Шахтером: дебютант и забытый легионер

Озимай и Бленуце остались на скамейке запасных

ФК Динамо. Владислав Бленуце

В воскресенье, 3 мая, состоится главная встреча 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой сойдутся «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Матч пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, а стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд – Игорь Костюк и Арда Туран – уже определились со стартовыми составами на поединок.

Впервые в заявку киевлян на матч попал 18-летний полузащитник Владимир Озимай, который до этого успешно играл за юношескую команду. В заявке нашлось место и для Владислава Бленуце, который впервые попал в официальную заявку команды во второй половине сезона.

Оба игрока начнут матч на скамейке запасных.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Владислав Бленуце стартовые составы Владимир Озимай
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
Бленуце з його зростом буде корисний при кутових.
