Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 16:49 | Обновлено 03 мая 2026, 17:57
Встреча начнется в 18:00

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 3 мая, состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд Игорь Костюк и Арда Туран объявили стартовые составы на этот поединок.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.

«Динамо»: Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Редушко — Пономаренко

Запасные: Моргун, Суркис, Герреро, Дубинчак, Шола, Тиаре, Коробов, Пихаленок, Яцик, Захарченко, Бленуце, Озимай.

«Шахтер»: Ризнык, Грам, Марлон Сантос, Матвиенко, Азаров, Назарина, Бондаренко, Изаки, Лукас, Невертон, Траоре.

Запасные: Твардовский, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналдо, Крыскив, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Очеретько, Алиссон, Мейреллес, Оба

Те що Туран виставив дубль то це очікувано, але ж...Знову цей Невертон замість Проспера. Скільки можна так знущатися над нами?
+7
Ахаххаха очікувано Шахтар виставив практично резерв 😂
Ну що ж, диряві - чекаю від вас слова вдячності, що Шахтар вам невдахам допомагає вибратись із ганебного 4 місця 😏
Шахтер уже настолько не уважает дырявых что выставил состав слабее чем на Кудривку) 
А де Швед? Матч саме для нього
Я подумав що вибір зробила Марта Костюк, а не тренер Динамо. " Грамотєї"  sport.ua елементарних речей української граматики шкільної програми не знають. Вчіть українську мову, панове.
А Шешко удвоил⚽⚽
Жаль бросать такой крутой футбол, но переключаемся на Дерби🔥🙃
сразу вспомнили Караваева)
Якщо вже такий склад Шахти не вигравати, то мабуть це 4 місце у Динамо по ділу. Гірникам нічого втрачати, тільки аби травм не набрались, а для киян це матч має величезне значення. Подивимось що вийде, прогнози не моє, але по цьому складу 1:3 на користь Динамо. Туран виставив би основу, було би 3:0 у іншу
Норм состав. 
Уже виправили.
Скоріше б уже.
Ну если Матвиенко есть, то Ризныку придется по-любому доставать мячи из ворот.
АПЛ. Ман Юнайтед забил Ливерпулю уже на 6-й минуте! 
Правильно, Шахтер - дублем их дублем 😁😁👏👏
дубль Шахтера...А-ха-ха...Зачем беречь игроков по Кистал Пелес?! Уже слиты еврокубки
