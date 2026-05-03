В воскресенье, 3 мая, состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд Игорь Костюк и Арда Туран объявили стартовые составы на этот поединок.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.

«Динамо»: Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Редушко — Пономаренко

Запасные: Моргун, Суркис, Герреро, Дубинчак, Шола, Тиаре, Коробов, Пихаленок, Яцик, Захарченко, Бленуце, Озимай.

«Шахтер»: Ризнык, Грам, Марлон Сантос, Матвиенко, Азаров, Назарина, Бондаренко, Изаки, Лукас, Невертон, Траоре.

Запасные: Твардовский, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналдо, Крыскив, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Очеретько, Алиссон, Мейреллес, Оба