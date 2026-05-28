Сенсационный победитель Кубка Португалии не сумел подняться в Примейру

Вечером 28 мая состоялся ответный матч переходного плей-офф за право выступать в португальской Примейре.

Команда Каза Пия в ответной игре переиграла Торренсе со счетом 2:0 (после ничьей 0:0 в первом поединке) и осталась в элитном двизионе.

В переходном плей-офф команда с 3-го места Лиги 2 (Торренсе) играла против 16-й команды Примейры (Каза Пия).

Торренсе недавно стал сенсационным победителем Кубка Португалии, обыграв Спортинг, но теперь не сумел подняться в Примейру.

Команда Торренсе будет выступать в основном раунде Лиги Европы в статусе команды второго дивизиона Португалии.

Ранее из Примейры выбыли Тондела и AVS, а из Лиги 2 повысились в классе Маритиму и Академику де Визеу.

Чемпионат Португалии. Переходный плей-офф

Ответный матч, 28 мая 2026

Каза Пия – Торренсе – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Ларрасабаль, 38, Офори, 77

