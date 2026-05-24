Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
24.05.2026 19:15 – FT 1 : 2
Торренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
24 мая 2026, 22:27 | Обновлено 24 мая 2026, 22:36
1011
3

Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии

Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы

24 мая 2026, 22:27 | Обновлено 24 мая 2026, 22:36
1011
3 Comments
Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
ФК Торренсе

Вечером 24 мая состоялся финал Кубка Португалии сезона 2025/26.

Спортинг и Торренсе сыграли на стадионе Эштадиу Насьонал в Оэйраше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Торренсе, который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии, стал сенсационным победителем Кубка.

Драматичный матч завершился победой Торренсе в овертайме (2:1), победный гол был забит на 113-й минуте с пенальти.

Торренсе выиграл в овертайме и получил право сыграть в основном раунде Лиге Европы.

Ранее Спортинг занял второе место в чемпионате после Порту и завоевал прямую путевку в основу Лигу чемпионов.

В полуфиналах Кубка Спортинг одолел Порту (1:0, 0:0), а Торреенсе переиграл Фафе из 3-го дивизиона (1:1, 2:0).

Кубка Португалии 2025/26

Финал. 24 мая 2026. Оэйраш (Португалия)

Спортинг – Торренсе – 1:2

Голы: Луис Суарес, 54 – Зохи, 4, Стопира, 113 (пен)

Инфографика

По теме:
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 27 клубов
Спортинг – Торренсе. Финал Кубка Португалии. Смотреть онлайн LIVE
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Динамо – Кудровка и вспомнил Ярмоленко
Лига Европы Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу Торренсе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Футбол | 24 мая 2026, 15:01 28
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи

Команда Протченко не сотворила чуда в последнем туре и теперь рискует вылететь из УПЛ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:05 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Тренер чемпионов Италии 2024/25 заявил об уходе
Футбол | 24.05.2026, 22:09
Тренер чемпионов Италии 2024/25 заявил об уходе
Тренер чемпионов Италии 2024/25 заявил об уходе
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це було круто! Ще можуть вийти у вишку, зіграють матч за Суперкубок з Порту. Просто казка.
Ответить
+1
Кубок Интертото или Кубок Ярмарок украсили бы такие золушки, как тот жешь Чернигов, которому немного не хватило до победы в Кубке Украины ...
Ответить
0
ФК Чернігів не переміг у фіналі національного кубку а Торенсе  - переміг. Шевченко перед фіналом сказав про реформу щоб такі команди як Чернігів так далеко заходили. Напевно в Португалії така ж реформа  і навіть в цьому плані краща. 
Ответить
0
Популярные новости
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 12
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем