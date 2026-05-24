Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы
Вечером 24 мая состоялся финал Кубка Португалии сезона 2025/26.
Спортинг и Торренсе сыграли на стадионе Эштадиу Насьонал в Оэйраше.
Торренсе, который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии, стал сенсационным победителем Кубка.
Драматичный матч завершился победой Торренсе в овертайме (2:1), победный гол был забит на 113-й минуте с пенальти.
Ранее Спортинг занял второе место в чемпионате после Порту и завоевал прямую путевку в основу Лигу чемпионов.
В полуфиналах Кубка Спортинг одолел Порту (1:0, 0:0), а Торреенсе переиграл Фафе из 3-го дивизиона (1:1, 2:0).
Кубка Португалии 2025/26
Финал. 24 мая 2026. Оэйраш (Португалия)
Спортинг – Торренсе – 1:2
Голы: Луис Суарес, 54 – Зохи, 4, Стопира, 113 (пен)
