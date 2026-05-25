Спортинг – Торренсе – 1:2. Сенсация в финале Кубка Португалии. Видео голов

Вечером 24 мая состоялся финал Кубка Португалии сезона 2025/26.

Спортинг и Торренсе сыграли на стадионе Эштадиу Насьонал в Оэйраше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Торренсе, который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии, стал сенсационным победителем Кубка.

Драматичный матч завершился победой Торренсе в овертайме (2:1), победный гол был забит на 113-й минуте с пенальти.

Торренсе выиграл в овертайме и получил право сыграть в основном раунде Лиге Европы.

Кубка Португалии 2025/26

Финал. 24 мая 2026. Оэйраш (Португалия)

Спортинг – Торренсе – 1:2

Голы: Луис Суарес, 54 – Зохи, 4, Стопира, 113 (пен)

Видео голов и обзор: видео 1, видео 2