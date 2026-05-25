Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Торренсе – 1:2. Сенсация в финале Кубка Португалии. Видео голов
Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
24.05.2026 19:15 – FT 1 : 2
Торренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
25 мая 2026, 22:51 | Обновлено 25 мая 2026, 23:05
174
0

Спортинг – Торренсе – 1:2. Сенсация в финале Кубка Португалии. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Португалии

25 мая 2026, 22:51 | Обновлено 25 мая 2026, 23:05
174
0
Спортинг – Торренсе – 1:2. Сенсация в финале Кубка Португалии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 мая состоялся финал Кубка Португалии сезона 2025/26.

Спортинг и Торренсе сыграли на стадионе Эштадиу Насьонал в Оэйраше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Торренсе, который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии, стал сенсационным победителем Кубка.

Драматичный матч завершился победой Торренсе в овертайме (2:1), победный гол был забит на 113-й минуте с пенальти.

Торренсе выиграл в овертайме и получил право сыграть в основном раунде Лиге Европы.

Кубка Португалии 2025/26

Финал. 24 мая 2026. Оэйраш (Португалия)

Спортинг – Торренсе – 1:2

Голы: Луис Суарес, 54 – Зохи, 4, Стопира, 113 (пен)

Видео голов и обзор: видео 1, видео 2

События матча

113’
ГОЛ ! С пенальти забил Стопира (Торренсе).
109’
Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Максимилиано Араухо.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кевен Зои (Торренсе), асcист Leo Azevedo.
По теме:
ВИДЕО. В Молдове забит самый курьезный автогол в истории футбола
ВІДЕО. Евролига определила чемпиона. Обзоры матчей Финала четырех
Тотальная доминация. Испания начала Евро-2026 U-17 с разгрома хозяев
Лига Европы Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу видео голов и обзор Торренсе Луис Хавьер Суарес пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25 мая 2026, 03:14 40
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком

Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 22
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
Футбол | 25.05.2026, 23:38
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 25.05.2026, 20:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 4
Бокс
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25.05.2026, 10:35 2
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
25.05.2026, 09:15 3
Бокс
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
25.05.2026, 20:48 5
Футбол
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем