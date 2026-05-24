Спортинг – Торренсе. Финал Кубка Португалии. Смотреть онлайн LIVE

24 мая в 19:15 состоится финал Кубка Португалии сезона 2025/26.

Спортинг и Торреенсе сыграют на стадионе Эштадиу Насьонал в Оэйраше.

Торреенсе играет во втором дивизионе чемпионата Португалии.

Ранее Спортинг занял второе место в чемпионате после Порту и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

В полуфиналах Кубка Спортинг одолел Порту (1:0, 0:0), а Торреенсе переиграл Фафе из 3-го дивизиона (1:1, 2:0).

Поединок будет транслироваться в Португалии на телеканалах RTP1 и Sport TV.

