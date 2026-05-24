Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 27 клубов

В еврокубках произошел ребаланс. Это стало известно после окончание последнего 38-го тура АПЛ.

Путевку в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы, получил португальский Спортинг Лиссабон.

Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов (выигранная по итогам евросезона благодаря попаданию в топ-2 рейтингу стран) применяется лишь после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ.

Поскольку Астон Вилла, победитель Лиги Европы, завершила сезон на 4-й позиции АПЛ, путевка стала вакантной, и произошел ребаланс.

Освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перешло к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.

🔹 Ребаланс: Астон Вилла выиграла Лигу Европы и финишировала 4-й в АПЛ

🔺 Спортинг перешел из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию

🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перешли из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3

27 из 36 команд обеспечили себе путевки в основной раунд ЛЧ

Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль

Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико, Бетис

Италия (4): Интер, Наполи, еще две команды будут определены позже

Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Штутгарт

Франция (3): ПСЖ, Ланс, Лилль

Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд

Португалия (2): Порту, Спортинг

Бельгия (1): Брюгге

Чехия (1): Славия Прага

Турция (1): Галатасарай

Украина (1): Шахтер

(1): Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации

