Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 27 клубов
Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
В еврокубках произошел ребаланс. Это стало известно после окончание последнего 38-го тура АПЛ.
Путевку в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы, получил португальский Спортинг Лиссабон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов (выигранная по итогам евросезона благодаря попаданию в топ-2 рейтингу стран) применяется лишь после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ.
Поскольку Астон Вилла, победитель Лиги Европы, завершила сезон на 4-й позиции АПЛ, путевка стала вакантной, и произошел ребаланс.
Освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перешло к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.
🔹 Ребаланс: Астон Вилла выиграла Лигу Европы и финишировала 4-й в АПЛ
🔺 Спортинг перешел из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию
🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перешли из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3
27 из 36 команд обеспечили себе путевки в основной раунд ЛЧ
- Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
- Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико, Бетис
- Италия (4): Интер, Наполи, еще две команды будут определены позже
- Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Штутгарт
- Франция (3): ПСЖ, Ланс, Лилль
- Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд
- Португалия (2): Порту, Спортинг
- Бельгия (1): Брюгге
- Чехия (1): Славия Прага
- Турция (1): Галатасарай
- Украина (1): Шахтер
- Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации
27 клубов, которые сыграют в основной стадии Лиги чемпионов
Прогнозный посев в Лиге чемпионов
Прогнозный посев в Лиге Европы
Прогнозный посев в Лиге конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец проиграл Мендесу Тани
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе