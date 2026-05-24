Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 27 клубов
Лига чемпионов
24 мая 2026, 20:30 | Обновлено 24 мая 2026, 20:59
4071
1

Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 27 клубов

Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

24 мая 2026, 20:30 | Обновлено 24 мая 2026, 20:59
4071
1 Comments
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 27 клубов
ФК Спортинг

В еврокубках произошел ребаланс. Это стало известно после окончание последнего 38-го тура АПЛ.

Путевку в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы, получил португальский Спортинг Лиссабон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов (выигранная по итогам евросезона благодаря попаданию в топ-2 рейтингу стран) применяется лишь после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ.

Поскольку Астон Вилла, победитель Лиги Европы, завершила сезон на 4-й позиции АПЛ, путевка стала вакантной, и произошел ребаланс.

Освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перешло к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.

🔹 Ребаланс: Астон Вилла выиграла Лигу Европы и финишировала 4-й в АПЛ

🔺 Спортинг перешел из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию
🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перешли из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3

27 из 36 команд обеспечили себе путевки в основной раунд ЛЧ

  • Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
  • Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико, Бетис
  • Италия (4): Интер, Наполи, еще две команды будут определены позже
  • Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Штутгарт
  • Франция (3): ПСЖ, Ланс, Лилль
  • Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд
  • Португалия (2): Порту, Спортинг
  • Бельгия (1): Брюгге
  • Чехия (1): Славия Прага
  • Турция (1): Галатасарай
  • Украина (1): Шахтер
  • Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации

27 клубов, которые сыграют в основной стадии Лиги чемпионов

Прогнозный посев в Лиге чемпионов

Прогнозный посев в Лиге Европы

Прогнозный посев в Лиге конференций

По теме:
К любимому тренеру. Судаков уехал в АПЛ после проблем в Бенфике
Ливерпуль вошел в топ-3 неприятного рейтинга чемпионов АПЛ
Арсенал установил уникальное достижение в АПЛ в сезоне 2025/26
Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Ливерпуль Астон Вилла Олимпиакос Пирей Лига Европы Фрайбург чемпионат Англии по футболу эксклюзив Английская Премьер-лига Борнмут Буде-Глимт выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(73)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23 мая 2026, 20:25 22
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою

Украинец проиграл Мендесу Тани

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:05 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
Футбол | 24.05.2026, 19:09
ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
ВИДЕО. Трогательное прощание Лунина покорило фанатов Реала
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 24.05.2026, 13:27
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шахтарю звісно б підсилення під ЛЧ. Бачу список - всі міцні сильні, жодної слабкої команди, і 60-70% з них сильніші  за Кристал Пелес. Тобто це зовсім інший турнір 
Ответить
+1
Популярные новости
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 241
Бокс
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
23.05.2026, 09:40 4
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 16
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 2
Бокс
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 2
Бокс
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем